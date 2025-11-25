FNC sprema spektakl, Forgač otvoreno najavio: 'Ono što sam vidio od Bojkovića je najbolje dosad'

Pred nadolazeći FNC event u Varaždinu razgovarali smo s Draženom Forgačem, čelnikom FNC-a, koji je otkrio kako je prošlo prvo izdanje FNC Vikinzi, što očekuje od boraca poput Marka Bojkovića i Darka Stošića u 2026. godine, te kojim smjerom organizacija planira nastaviti širenje u regiji. Forgač je također komentirao aktualnosti u MMA-u, izazove s fight cardovima i najavio iznenađenja koja publiku čekaju u Podgorici, a taj eventa kao i spektakl u Varadžinu možete gledati na platformi VOYO gdje god se nalazili!

Kako ste zadovoljni s prvim održanim FNC Vikinzima?

Jako smo zadovoljni i borbama i onim što su mladi borci pokazali. Vikinzi su bili zbilja vrhunski format koji mi se izrazito sviđa. Drago mi je da smo ga pokrenuli i uvjeren sam da će iz eventa u event biti interes boraca sve veći i da će dolaziti sve kvalitetniji amaterski borci i da ćemo vrlo brzo imati nova imena na sceni.

Jeste li vidjeli nekog novog Bojkovića na turniru?

Na turniru je bilo više boraca koji imaju potencijal postati velike zvijezde. Da li će uspjeti postati novi Bojković? To je teško reći, jer Marko je zbilja jedno od najvećih imena FNC a, ali da imaju potencijala to sigurno.

Marko Bojković se vraća. Je li spreman za povratak na put na kojem je bio prije poraza od Janičića?

Bojković je spreman za meč. Vidio sam rezultate posljednjeg testiranja što se tiče fizičke spreme, spremniji je nego ikad. Također, mislim da je i mentalno sazrio i od tog poraza i općenito kao borac i kao osoba da se radi o dosta staloženom Marku Bojkoviću i da ćemo vidjeti najbolju verziju njega u Varaždinu.

Hoćemo li gledati FNC u nekim novim gradovima u 2026. Izuzev Münchena...?

Izuzev Münchena ideja da gledamo FNC Knockout u Slavonskom Brodu. Također je u planu i FNC u Splitu pošto imamo informaciju da je napokon riješena situacija sa splitskom Arenom. Možda možda ne do kraja, ali da će biti vrlo brzo, tako da to bi. To je ono što bi me baš jako veselilo da uspijemo napokon posjetiti Split.

Spektakularni FNC 25 event ekskluzivno gledajte 29. studenog na platformi VOYO

Kako je Darko Stošić nakon poraza koji je doživio u Areni Zagreb, planira li se njegov povratak u Münchena i s kime?

Darko Stošić je odlično. Upravo smo se nedavno vratili iz Las Vegasa gdje mi je bio kum na vjenčanju i mogu reći da je to obavio jako dobro. Bio je onako staložen i spreman i mislim da je spreman i za povratak u kavez jer već je počeo trenirati intenzivno sa svojim trenerima u Beogradu. Ono što je promjena u odnosu na prije, Darko Stošić će više vremena provoditi u Zagrebu gdje će se spremati za mečeve. I definitivno je povratak u Münchenu. A o protivniku ćete saznati uskoro jer ne znamo ni mi.

Postoji li stvar koja vas nervira u današnjem MMA-u?

Pa šta se tiče sportske strane, ne nervira me ništa jer su borci sve kvalitetniji i sve potkovaniji u svim segmentima, ali mogu reći da me ponekad nerviraju savjeti nekih ljudi koji zapravo nemaju pojma što pričaju, a spremni su savjetovati o vođenju organizacije ili o tome kakav bi trebao biti fight card. Doduše, ponekad imaju dobre ideje o fight cardu, ali za ples su uvijek potrebna dvojica tako da ne možemo upariti neke borce koji to ne žele. Uvijek mora biti s obje strane, pa me to ponekad zna iznervirati. Ne možemo mi stavljati ono što bi mi uvijek željeli.

Fight card za FNC u Podgorici. Koliko ste zadovoljni? Hoće li biti nekih iznenađenja?

Pa Fight card u Podgorici je zbilja impresivan. Pogotovo iz razloga što naša publika voli mečeve koji su regionalni i koji su njima zanimljiviji, a Podgorica obiluje takvim mečevima, tako da čekajte svaki dan objave novih borbi i bit će vam baš zanimljivo.

Komentar na Deliju i Erslana, kako komentiraš ono što im se dogodilo ili kada i s kim ćemo ih opet gledati?

Žao mi je Delije. Po meni, taj meč apsolutno treba proglasiti No Contest. Mislim da je povrijeđen niz pravila prilikom situacije sa ubodom u oko. I najgore od svega što je Delija doživio nokaut, a i upisan mu je taj poraz. Jednostavno, mislim da taj meč treba proglasiti no contest i organizirati revanš što će biti malo teže jer se Acosta već bori uskoro i jednostavno nekako sve je to palo u zaborav. Jednostavno, odbijena je žalba i karavana ide dalje. Što se tiče Erslan, situacija je takva da on čeka ime idućeg protivnika. Izgleda da mu je UFC odlučio dati još jednu šansu zbog čega smo mi izuzetno sretni jer ima priliku pokazati ono što zaista može.

