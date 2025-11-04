Marko Bojković iskreno o porazu od Janičića i povratku: 'Pukao sam, rekao sam što nisam trebao!'

FNC 25 kuca na vrata, a kada je potrebno napraviti pravi show od eventa, onda je prava opcija za to Marko Bojković. Jedan od najvećih talenata na ovim prostorima prije skoro šest mjeseci doživio je poraz od Miloša Janičića i tada bacio sumnje na ono što se od njega očekivalo, a to je da pomete konkurenciju u FNC-u i izbori plasman u UFC. Danas, stvari gleda malo drugačije, poraz koji je dominantno ostvario Janičić pred krcatom beogradskom Arenom i dalje se prepričava. Razgovarali smo s Markom Bojkovićem koji je u pripremama za meč s Donovanom Desmaeom koji ima respektabilan omjer pobjeda i poraza, 19-10 i definitivno će biti tvrd orah za povratak Marka Bojkovića na pobjedničke staze.

"Falio mi je sav taj hajp i meč. Ja sam ovdje prije svega jer volim ovaj sport i da radim ono u čemu sam najbolji", započeo je Bojković.

"Zadnji meč nije završio onako kako smo željeli, ali možda je to tako bilo suđeno da bi bio nekada u budućnosti bio bolja verzija sebe. Definitivno sam iz tog poraza naučio više nego iz svih dosadašnjih pobjeda. Smatram da sada počinje jedno moje novo poglavlje. Ako mogu na treninzima biti dobar, smatram da mogu i u borbi. Meč je jedino mjerilo. U glavi sam vratio pravi fokus, treniram već dugo i svakim treningom gledam da budem bolji. Ne mogu prireme sada biti puno drugačije od zadnjih, ali na nijansama se radilo. Da se za jedan posto popravim, ja sam sretan. Vidjet ćemo sav napredak u sljedećoj borbi na FNC-u u Varaždinu", najavio je Bojkovič pa progovorio o kontaku s Janičićem nakon meča u Beogradu.

'Rekao sam Janičiću jednu stvar'

"Čuo sam se s Janičićem nakon meča, zahvalio sam mu se na odličnoj borbi i zamolio ga da, ako misli da zaslužujem, da mi nekada u budućnosti da revanš. Nismo se poslije toga baš nešto čuli. Jednom me označio na nekom storyju na Instagramu, ali ja sam mu rekao da se više ne želim prozivati po medijima i društvenim mrežama. Ja sada treniram za neke druge ciljeve. U treningu sam puno ozbiljniji, dajem više sebe i više treniram", rekao je Marko pa pojasio kako je došlo do meča u Varaždinu.

"Tražio sam Dražena Forgača meč što prije, čak sam tražio da borba bude već u rujnu, međutim moj tim u kojem su Ivan Đorđević Icko i Marko Dimitrijević su bili protiv. Mislili su da mi treba još vremena da budem na 100%. Plan mi je da u FNC-u pobijedim sljedeći meč i da zaslužim priliku za revanš, ali sada je fokus samo na narednoj borbi", kaže Bojković, a nas je zanimalo što je najveća graška koju je napravio u meču s Janičićem.

'Pretjerao sam'

"Puno stvari nije funkcioniralo. Nema smisla da nabrajam sve, pogriješio sam u baš puno stvari, ali to je sve lekcija. Tko zna zašto je dobro da se to dogodilo baš protiv Janičića i baš u Beogradu. Ne bih ništa promijenio, živim u sadašnjosti. Vidjet ćemo u budućnosti što će se dogoditi", kratko je pojasnio. Pitali smo ga i za izjavu u kojoj nam je rekao da se više neće boriti u Srbiji zbog zvižduka koje je dobio na medijskom vaganju u Beogradu.

"Ne, naravno da to ne mislim. To je bio jedan izljev bijesa u tom trenutku prema ljudima koji su bili u publici. To nisu bili fanovi Miloša Janičića nego su tu bili da bi meni napakostili, znam dosta tih ljudi. Sve što se događalo danima prije meča mi je bilo previše i pukao sam. Rekao sam stvari koji nisam trebao reći. Uvijek će mi biti drago boriti se u Srbiji jer znam koliko podrške dobivam", rekao je pa pozvao navijače da ga prate i u Varaždinu na FNC 25.

"Protivnik je odličan. Moj tim ga je proučio i znam što trebam raditi da ga pobijedim. Mislim da će to stvarno biti odličan meč i novo iskustvo za mene. Dođite u Varaždinu ili gledajte meč na VOYO. Ja ću pružiti sve da pobijedim, nadam se da će svi biti zadovoljni. Čeka nas jak event", zaključio je Marko Bojković.

