Najbolji MMA sudac s ovih prostora: 'Meč Delije i Walda nije smio biti nastavljen, evo zašto'

UFC je ovoga vikenda ponudio kontroverznu borbu u kojoj je, nažalost, najdeblji kraj izvukao naš Ante Delija. Dubrovčanin je odlično krenuo u meč i završio Walda Cortesa-Acostu. Ali... Nakon pregleda snimke je utvrđeno da je naš borac ozlijedio prstom u oko Dominikanca i nakon nekoliko minuta je borba nastavljena. Nakon još jedne žestoke razmjene Delija je pao, a Waldo ga je na podu završio za konačnu pobjedu.

Delija se nakon meča oglasio na društvenim mrežama i poručio sljedeće:

"Nisam siguran jesam li ga pogodio u oko, mislim da je pokraj oka i naravno da želim snimak gdje se taj ubod točno vidi! Sudac nije pokazao "time-out", nego prekinuo borbu i samim tim proglasio me pobjednikom. Ta odluka se ne može kasnije mijenjati. Protivnik je sjedao i odmarao dok se gledao snimak više od nekoliko minuta! Replay je korišten nakon prekida – što pravila ne dopuštaju! Nakon svega, borba je neregularno nastavljena! Ne tražim ništa više, samo poštenje. Ne bježim od poraza, poštujem svakog protivnika i svaki ishod. Ali ne kad se pravila krše i kad sam pokraden. Ne na ovaj način. Ovo sport još nije vidio!" napisao je Delija, a mi smo šefa sudačke komisije FNC-a Aleksandra Sašu Zorića upitali o detaljima.

"To je definitivno sudačka pogreška. Kada se gleda snimka, meč mora biti prekinut. Tako da njihovo opravdanje da sudac nije prekinuo meč je već neutemeljeno. Striktno u pravilima piše, snimka se može gledati isključivo nakon što se meč prekine. Nakon pregleda snimke su morali ili diskvalificirati Deliju ili proglasiti no contest, po mojoj logici je morao biti no contest. Dosta je tu bilo grešaka u nizu. Mogla je biti i diskvalifikacija Delije, ali to nije bio teži ubod da bi se tako radikalno donijela odluka", rekao je Saša pa dodatno objasnio situaciju.

"Sudac je pustio udarce Ante Delije i rekao je sam da ništa nije vidio osim udaraca. Sama logika, kada mi kao obični gledatelji pregledavamo snimku nekoliko puta da vidimo je li bio ubod u oko, možemo samo zamisliti koliko je teško bilo sucu vidjeti. Ne želim pričati koliko je to bio jak i intenzivan ubod u oko, ako je prekinuo i ustanovio da je bio ubod u oko treba je proglasiti 'no contest'. Meč se nikako nije smio nastaviti", rekao je, a mi smo ga pitali kako bi se trebalo doskočiti ovoj nezgodnoj situaciji u svijetu MMA-a.

"Ja sam definitivno za dodatne sankcije. Mislim da je Herb Dean sazvao neki krizni sastanak u UFC-u. Po meni automatski ubod u oko mora biti minus bod, bilo da se nešto dogodilo namjerno ili slučajno. Takav način ošteti borca, organizaciju za borbu. Ti čim ispružiš prste, ne možeš reći da si ga slučajno ozlijedio, moraš držati zatvorenu šaku. UFC ima te rukavice koje dozvoljavaju da se cijeli dlan ispruži, dok Bellator ima rukavice koje su malo zavijene. Može li to spriječiti ubode, ne znam", objasnio je pa dodao kako se ovom problemu pristupa u FNC-u.

"Ne znam jesu li kod nas u FNC-u iste rukavice kao i u UFC-u, ali mi dosta obratimo pažnju na to i dosta na briefingu izdvojimo vremena za ta upozorenja. Ja čim vidim, a i svaki moj sudac, da su im prsti ispruženi, upozoravamo. Borcima stalno govorim da su ispruženi prsti prema protivniku su već prekršaj, i ako ih više puta upozorim, znaju da mogu dobiti minus bod i zbog toga imaju neki strah", dodao je i objasnio što nas čeka u FNC-u u Varaždinu i Podgorici.

"Mi takve greške ne radimo, nastavljamo s našim poslom kao i do sada. Mislim da ga radimo korektno i bez velikih grešaka. Najvažnije je imati dobar briefing od 15-ak minuta gdje okupimo i trenere i borce. Mečevi kod nas budu relativno čisti. Neke borbe smo prerano ili prekasno prekinuli, ali to je isto relativan dojam. Sve je to u očima promatrača, sudac drugačije vidi u kavezu od ljudi iz publike ili pred TV-om", zaključio je Zorić.

