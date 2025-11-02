Borilački autoriteti o skandalu u Delijinom meču: 'On je najveći krivac. Nije mu prvi put'

Ante Delija noćas je na UFC Fight Nightu 263 eventu u Las Vegasu pretrpio nevjerojatan, bizaran, neviđen poraz. Waldo Cortes-Acosta pobijedio je Antu Deliju prekidom u prvoj rundi, nakon što je prvotno izgubio. Ili obrnuto, Delija je prvo pobijedio, pa je izgubio. Da, prilično konfuzno, priznat ćete, ali sve je bilo konfuzno u ovom meču.

Očita greška suca Marka Smitha. Ima tu sad jako puno propusta koji su se dogodili. Najveći krivac je upravo sudac Mark Smith. Već je on u prošlosti imao kardinalnih grešaka. Igor Pokrajac.

Kronologija događaja

Od događanja do odluke suca i konačnog ishoda. Igor Pokrajac, Hrvat s najviše nastupa u UFC-u (13), Ivan Vitasović, aktualni FNC teškaški prvak i Hrvoje Sep, poznati boksač i sukomentator na FNC eventima na platformi VOYO, za portal Net.hr komentiraju viđeno u Delijnom drugom UFC meču o kojem će se još dugo pričati. No, idemo redom, kako bi bolje shvatili što se dogodilo, imali jasniju sliku o tome što se odvijalo u kavezu UFC Apexa noćas po našem vremenu u Las Vegasu.

U prvim minutama borbe između Ante Delije i Walda Cortesa-Acoste dominirale su razmjene u klinču, u kojima je nešto bolje izgledao borac iz Dominikanske Republike. Nakon nešto više od tri minute prve runde, Delija je navukao Acostu na otvorenu razmjenu udaraca, nakon borbe u klinču uz žicu. U tom trenutku činilo se da je Ante preuzeo kontrolu. Acosta je pod pritiskom prekrio lice dlanovima, dok je Delija nizao udarce. Sudac Mark Smith dvaput ga je upozorio da se brani riječima “fight back”, a kad nije reagirao, uskočio je i prekinuo borbu. Mark Smith, zapamtite to ime. Idemo dalje...

Šokiran sam. Pravilnik nalaže da je meč trebao biti prekinut. Sudac je prekinuo meč, Delija tamo slavi, svi ulaze u kavez, liječnici, timovi i to je jedan detalj koji nije po pravilima. Nastao je kaos i mislim da su se u UFC-u prvi put susreli s takvom situacijom i nisu dobro reagirali. Ivan Vitasović.

Delija je već počeo slaviti s timom, no Acosta je odmah signalizirao da je došlo do uboda u oko. Smith je tada zatražio pregled snimke, koja je pokazala da je prst Delijine lijeve ruke zaista završio u Acostinom lijevom oku. Iako se očekivalo da će borba biti proglašena “no contest”, odnosno da neće biti pobjednika, situacija se zakomplicirala.

Pravila su jasna. Meč se nije smio nasgaviti

Naime, prema Unificiranim MMA pravilima, kada se koristi “instant replay” za pregled završne sekvence borbe, kolokvijalno nazvano VAR, meč se ne smije nastaviti. Upravo zato je i komentator Daniel Cormier isticao kako “nikada nije vidio nešto ovakvo”, jer se borba nastavila nakon što je bila prekinuta.

„Instant replay may be used to review a ‘Fight Ending Sequence’ and shall only be used after a fight has been officially stopped. Once instant replay has been used to review a fight ending sequence, the fight shall not be resumed.”



Osim toga, pravila propisuju da u slučaju uboda u oko u kavezu smiju biti samo borci, glavni sudac i liječnik, a ne treneri ili pomoćno osoblje. No, Acosti je unesen stolac, sjedio je i imao pauzu uz prisutnost više osoba koje prema pravilima ondje nisu smjele biti.

Nakon svega, borba se ipak nastavila. Delija je, emocionalno iscrpljen nakon što je već proslavio pobjedu, ponovno morao stati pred Acostu. Samo dvadesetak sekundi kasnije, Delija je popio jedan overheand,. Taj neobičan i prema svemu sudeći nepravilno vođen slijed događaja na kraju ga je koštao pobjede i donio mu jedan od najtežih poraza u karijeri.

Kad sam vidio da će biti nastavak meča, rekao sam nije dobro. Rijetko viđena situacija, takvo što nikad nisam vidio u UFC-u, vidio sam u boksu. Psihološki je izuzetno zahtjevno nastupati u takvim uvjetima, kad ti se meč prekine, pobijediš, pa ti se poništi pobjeda, pa se meč nastavi. Borac koji je prvotno slavio, ispuhan je. To nisu uvjeti na koje te itko može pripremiti i na koje se niti jedan borac ne priprema nikad. Za takve uvjete pripreme nema niti se na njih ikad pripremaš. To doživiš ako doživiš. Hrvoje Sep.

Pokrajac: 'Najveći krivac je sudac Mark Smith. U prošlosti je imao kardinalnih grešaka'

Igor Pokrajac govori:

"Očita greška suca Marka Smitha. Ima tu sad jako puno propusta koji su se dogodili. Najveći krivac je upravo sudac Mark Smith. Već je on u prošlosti imao kardinalnih grešaka. Ima jedan borba u kojoj je jedan borac tapkao, a Mark Smith uopće nije primijetio da dečko tapka. Dečko je zaspao, mogao je imati ozbiljne posljedice, komplikacije, oštećenja zbog nestanka kisika u mozgu. Očito se radi o neiskusnom sucu. Sudac je trebao zaustaviti borbu, vidjeti što je, a on je prekinuo borbu. To je greška. Sudac je najviše kriv, Delija je najviše oštećen. Da je napravljena greška, napravljena je", tvrdi Igor Pokrajac.

Ivan Vitasović: 'Prvi put u životu ovo vidim'

Ivan Vitasović dodaje:

"Ovo prvi put u životu vidim. Ne znam što bi rekao. Šokiran sam, jer sam pravilnik nalaže da je meč trebao biti prekinut. Sudac je prekinuo meč, Delija tamo slavi, svi ulaze u kavez, liječnici, timovi, to je jedan detalj koji nije po pravilima. Nastao je kaos i mislim da su se u UFC-u prvi put susreli s takvom situacijom i nisu dobro reagirali. Možemo žaliti za ishodom. Meč se nije trebao napraviti. Žao mi je Ante Delije, meč je išao u dobro smjeru, a završilo je kako je završilo. Ante Delija je u karijeri prošao puno gore stvari od ove, od lomova šake, noge, ne znam čega sve ne. Ante Delija je vrh u slobodnoj borbi. Ovo je Deliji samo jedna prepreka za doći do trona. Ante Delija, u to nitko ne dvoji, TOP 5 teškaša svijeta u slobodnoj borbi i prije ili kasnije će doći do napada na titulu. Za Antu Deliju je ovo samo lagana prepreka".

Hrvoje Sep: 'To nisu uvjeti na koje te itko može pripremiti'

Hrvoje Sep naglasio je jednu drugu stvar koja se događa u takvim situacijama...

"U redu, dogodilo se što se dogodilo, ali sučeva je zadnja. To se jako rijetko viđa. Poraz se navjerojatnije dogodio zbog jednog trenutka, psihološkog aspekta. Dakle, ono što borci osjete nakon pobjede je ogromno emotivno praženjenje i olakšanje, a s druge strane, poraženi dobiva priliku da se vrati. Vidite, tu dolazi do jednog psihološkog momentuma koji u sekundi ide iz jedan u dva, odnosno prelazi s Delije na Cortesa. Waldo Cortes Acosta je prvo bio poražen, a onda je dobio priliku da vrati pobjedu. Kad sam vidio da će biti nastavak meča, rekao sam nije dobro. Nije mi se svidjelo. Samo jedan trenutak je dovoljan kad ispred sebe imaš opasnog udarača kao što je Waldo Cortes Acosta. Rijetko viđena situacija, takvo što nikad nisam vidio u UFC-u, vidio sam u boksu. Psihološki je izuzetno zahtjevno nastupati u takvim uvjetima, kad ti se meč prekine, pobijediš, pa ti se poništi pobjeda, pa se meč nastavi. Borac koji je prvotno slavio, ispuhan je. To nisu uvjeti na koje te itko može pripremiti i na koje se niti jedan borac ne priprema nikad. Za takve uvjete pripreme nema niti se na njih ikad pripremaš. To doživiš ako doživiš. E sad, koliku ulogu tu ima VAR, odnosno video replay, ne znam. Da je došlo do greške, vjerojatno je, ali koliko sam vidio, da je sudac nakon prekida, kad mu je Acosta rekao da je dobio prstom u oko, sudac je tada kazao da će ići pogledati ponovljenu snimku. Ilegalno ili ne, ne zna to valjda nitko u ovom trenutku, nisu to znali reći ni komentatori uz kavez, nije to znao reći niti jedan Daniel Cormier koji je čitav život u tome, kao ni Michael Bisping koji su mislili da će biti no contest. Nastala je konfuzija koja je zbunila i komentatorski dvojac. Nesvakidašnja situacija u svakom slučaju."

