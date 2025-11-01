Noćas nema spavanja! Ante Delija se drugi put bori u UFC-u protiv opasnog suparnika

Hrvatski MMA borac Ante Delija ponovno ulazi u UFC oktogon! Nakon impresivnog debija u elitnoj promociji slobodne borbe, u kojem je u nešto više od dvije minute razbio Marcina Tyburu, Delija će noćas oko 2.00 sata ujutro po hrvatskom vremenu, odmjeriti snage s opasnim protivnikom Waldom Cortesom-Acostom na eventu UFC Fight Night 263 u Las Vegasu.

Cortes-Acosta teži od Delije

Službeno vaganje uoči borbe otkrilo je značajnu fizičku prednost za Cortes-Acostu. Dominikanac je na vagu stao sa 119 kg (263 lbs), dok je Delija težio 107.5 kg (237 lbs). Cortes-Acosta je visok 193 cm, Delija 196 cm. Međutim, unatoč razlici od gotovo 12 kilograma, hrvatski borac vjeruje da ključ pobjede leži u njegovim prednostima.

"Vjerujem da sam puno brži na nogama i da je moja izdržljivost puno bolja od njegove. Moram biti vrlo oprezan zbog njegove snažne nokauterske moći. Ne bih mu se smio previše približavati", rekao je Delija na press konferenciji.

Delija lovi podvig

Pobjeda nad šesto rangiranim Cortes-Acostom bila bi rijedak podvig. Dvije pobjede zaredom protiv top 10 boraca u prva dva UFC nastupa. Takav uspjeh borce gotovo automatski gura u status izazivača. Pripreme za ovaj meč Delija je odradio u dvorani Evolution Fitness XL, gdje trenira s aktualnim UFC prvakom teške kategorije i svojim prijateljem, Britancem Tomom Aspinallom.

Ovaj okršaj teškaša privlači ogromnu pažnju jer se radi o Delijinom drugom nastupu u najjačoj MMA organizaciji na svijetu, a nakon brutalne prve pobjede očekivanja su golema. Delija, poznat po svom agresivnom stilu i preciznim udarcima, želi potvrditi da nije slučajno došao do UFC-a te da spada u sam vrh svjetske teške kategorije.

Hrvoje Sep: 'Moja prognoza je pobjeda Delije prekidom'

"Waldo Cortes Acosta nije suparnik za zanemariti. Dosta je opasan. Anti Deliji je cilj, baš sam pročitao, malo ga izmoriti, a onda ga završiti u kasnijim rundama. Waldo Cortes-Acosta je tip koji je na posljednjem vaganju imao 120 kilograma. Uz to je visok. Međutim, Ante Delija je godinama na vrlo visokom nivou. Izgradio se kroz vrlo teške mečeve kroz PFL-ove turnire s vrlo kvalitetnim borcima i pokazao se kao taktički dosta dobar borac. Ante Delija je na svom vrhuncu i ima sve potrebne alate za pobijediti Walda Cortesa-Acostu. No, neće mu biti lagano", kazao je uoči borbe za portal Net.hr Hrvoje Sep.

"Ante Delija mora paziti u uvodnim minutama. Opće je poznato da borci s velikom fizičkom masom ili s velikim brojem kilograma ne mogu izdržati kao borci s manjom. Delija je tu negdje zlatne težine teškaša, ima 110 kg, ali je u TOP formi. Vidjeli smo ga kroz mečeve u pet rundi kako on kroz pet rundi drži kondiciju na vrlo visokoj razini. To je jedno veliko oružje kod teškaša. Definitivno smatram da će to Ante Delija iskoristiti, ali kažem - treba biti oprezan Ante Delija. Ako Waldo Cortes-Acosta krene po završetak i pogodi Deliju vrlo rano, recimo, u toj situaciji mu je prednost. Što je teži čovjek, to je teži udarac. Nije brojka za podcijeniti, 119 kilograma Walda Cortesa-Acoste nije za podcijeniti. U početku su takvi borci opasni, ali kasnije kako meč ide prema kraju, to mu predstavlja otežavajuću okolnost i postaje problem. Delija to zna, najavio je da mu je cilj da meč ode što dalje, ali ako mu se pruži šansa da ga ranije završi, Delija će to iskoristiti. Moja prognoza je pobjeda Ante Delije prekidom u trećoj rundi ground and poundom", dodao je Hrvoje Sep.

Tekst izdržljivosti i tektike

Cortes-Acosta s druge strane ima iskustva u velikim borbama i poznat je po svojoj čvrstini i sposobnosti da izdrži pritisak, što znači da će hrvatskog borca čekati ozbiljan test izdržljivosti i taktike.

Portal Net.hr će uživo pratiti i tekstualno prenositi ovaj spektakl, donoseći vam minute po minutu sve detalje iz Las Vegasa — od zagrijavanja do završnog nokauta (ako ga bude).

Ne propustite tekstualni prijenos UŽIVO na portalu Net.hr. Noćas, oko 2.00 ujutro. Ante Delija protiv Walda Cortesa-Acoste Borba koja bi mogla potvrditi hrvatskog teškaša kao novu UFC senzaciju i gurnut ga u sam teškaški vrh UFC-a. Delija bi bio u fokusu razgovora o napadu na titulu.

