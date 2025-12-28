FREEMAIL
ŠOK /

Bio je velika zvijezda Premier lige: Sad ide u zatvor?

Bio je velika zvijezda Premier lige: Sad ide u zatvor?
Foto: Gavin Ellis/tgs Photo/shutterstock Editorial/profimedia

Uhićen je ubrzo nakon izlaska s leta na aerodromu Stansted, nakon putovanja iz Francuske, gdje je Carroll jedno vrijeme igrao.

28.12.2025.
12:13
Sportski.net
Gavin Ellis/tgs Photo/shutterstock Editorial/profimedia
Bivši engleski nogometaš i miljenik brojnih žena Andy Carroll mogao bi se uskoro pridružiti brojnim nogometašima koji su igrali u Premier ligi prije nego što su završili u zatvoru.

Naime, bivši napadač Newcastlea i Liverpoola trebao bi se pojaviti pred sudom u utorak radi kršenja zabrane prilaska, piše The Sun. Uhićen je u travnju, a navodni prekršaj dogodio se mjesec dana ranije. U srpnju je neimenovana bivša zvijezda Premier League uhićena na aerodromu pred ostalim putnicima prilikom dolaska u Ujedinjeno Kraljevstvo, a sada se saznalo da je riječ o Andyju Carrollu. Uhićen je ubrzo nakon izlaska s leta na aerodromu Stansted, nakon putovanja iz Francuske, gdje je Carroll jedno vrijeme igrao.

Carrollu sada prijeti kazna zatvora do pet godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Viceprvaci svijeta ponovno na okupu: Počinje put prema Euru

Andy CarrollPremier LeagueNewcastleLiverpool
