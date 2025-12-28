Stručnjak za poljoprivredu pita: 'Kako to da je nestalo afričke svinjske kuge pred kolinje?

IDEJE NA STOLU: IVO GRGIĆ /

Već godinu i pol dana, svake nedjelje, profesor Ivo Grgić na portalu Net.hr donosi svoj kutak „Iz Grgić kuhinje” – mirise i okuse djetinjstva, recepte naših baka i djedova, ali i poruke o vrijednostima, selu, hrani i tome što nam se događa s poljoprivredom. U podcastu „Ideje na stolu” govori o serijalu koji se završava, o kiselom zelju, čvarcima, povjerenju u lancu „od polja do police” te o tome zašto u Hrvatskoj i dalje ne uspijevamo preokrenuti trend sve veće ovisnosti o uvozu.