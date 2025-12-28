Od malih nogu znala je da želi u diplomaciju i nije požalila: Ovo je priča o Zrinki Ujević

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Od diplomske strasti do srca Europe. Gošća stalne RTL-ove rubrike Bez protokola je šefica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Otkrivamo put Zrinke Ujević, ali i tajne posebnog europskog centra koji se nalazi u središtu Zagreba.

Ona je prva žena na čelu Europske Komisije u Hrvatskoj. Ali, ne i jedina u Europskoj uniji.

Sa Zrinkom smo se prošetali do zgrade na Zrinjevcu gdje je ona provela 30 godina.

"Tako sam počela. Na jednom mjestu koje se mnogi možda ne sjećaju, a to je Visoka. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova jedno vrijeme bilo je u Visokoj ulici pa smo se poslije preselili ovdje."

Jel znate točno gdje je bio vaš ured?

"Da, znam. Naravno, zadnji je bio tamo na kutu. Treći kat iznad balkona. Tamo sam zapravo provela najveći broj godina - osam godina."

Zrinka Ujević od malih nogu, kaže, znala je da želi u diplomaciju. U Ministarstvo vanjskih poslova ušla je '93. Ljubav prema međunarodnim odnosima odvela ju je i prema Europi. Godinama se bavila europskim temama, a dio karijere provela je u Ženevi, predstavljajući Hrvatsku.

Niste nikad požalili?

"Ne nikad. Apsolutno nikad. Prvi dan kad sam došla, osjećala sam kao da mi je tu mjesto."

Niste nikad pomislili: možda sam mogla nešto drugo?

"Ne, nikad zato što profesija je dosta zahtjevna. Puno traže, ali i puno daje."

Kad nije na poslu, što je priznaje - rijetko, druži se s prijateljima, obitelji i nećacima. Ljubav prema međunarodim odnosima, dodaje, zahtijeva puno čitanja i rada pa vremena za posebne aktivnosti - baš i nema.

Jel vam ispašta privatni život? U smislu da vam prijatelji ili nećaci kažu - joj, opet moraš raditi?

"Ja mislim da bi to bolje odgovorili oni i sigurno bi se složili. Ali trudim se nekako, barem s vremena na vrijeme, biti prisutna prijateljima. Nećaci su možda malo bliže meni jer svi blizu živimo. Međutim, da, ovako zahtjevan posao ostavlja posljedice i na privatan život."

Prvi srpnja 2013. datum je koji je zauvijek promijenio Hrvatsku, ali i nju osobno - jer je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Od tada je zablježen trajno - na Europskom trgu.

Jel se sjećate gdje ste bili 1.7.2013.?

"Bila sam u Bruxellesu. Nisam bila u Zagrebu. Imam mandat jako dugo, čak skoro četrnaest godina u Bruxellesu. Radila sam u stalnom predstavništvu, predstavljala Hrvatsku."

I kaže – razlika je golema, jer tamo zastupaš državu među dvadeset i sedam drugih. Ovdje – zastupaš Europu pred građanima.

Jel život ljepši u Bruxellesu ili Zagrebu? Zagrebu sigurno jel da?

"Zagreb."

Europska Unija, kaže, donijela je puno prilika za gospodarstvo, zapošljavanje i mlade. Hrvatska je dobila i mjesto za europskim stolom. I jamstvo da u kriznim situacijama nikad neće biti sama. To želi naučiti i Hrvate pa je ove godine posebna adventska kućica upravo na glavnom zagrebačkom trgu.

A kako Bruxelles izgleda iz Zagreba – i zašto Europa nije daleka kako mislimo najbolje se vidi iz ovog centra u kojemu se na zanimljiv i interaktivan način mladima objašnjava kako funkcionira Europa.

Zanimljivo, ovo radi sedam dana u tjednu.

"Da. Ovo radi sedam dana u tjednu i ulaz je otvoren. Svatko tko hoće može doći. Ulaz je besplatan, a cilj je približiti kako djeluju europske institucije. Ovo je jedan portal gdje se mogu vidjeti svi članovi Europske komisije iz Hrvatske. To je naša povjerenica Dubravka Šuica, ali vide se i i drugi povjerenici."

Najčešći gosti ovdje su učenici koji pomoću VR naočala mogu virtualno šetati Bruxellesom, čak i ući u Europski Parlament.

I možda je baš to poruka - da Europa nije negdje daleko. Već tu. U centru Zagreba. I u ljudima koji žive Bez protokola.