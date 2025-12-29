Inspekcija ušla u više od tisuću kafića: Otkrili poraznu istinu! A kazne nisu male...

Cigareta u jednom kafiću koji smo posjetili gori opušteno, jer vlasnici imaju sve dozvole za pušenje. Lokal im je manji od 50 kvadrata pa su se mogli opredijeliti da žele biti pušački. Samo su ugradili jako dobru ventilaciju.

"Možda je na početku relativno skupo, ali kasnije se definitivno isplati ako čovjek želi imati goste koji su pušači. Mislim kod nas je još uvijek ta tradicija kava i cigareta ili navečer ako malo više ljudi popiju onda možda popuše koju cigaretu više, inkomodiraju ih da izađu na otvoren prostor da puše, pogotovo kad je hladno pa da ulaze unutra, tako da je to u svakom slučaju dobra investicija", objašnjava nam voditelj kluba u Zagrebu Petar Čumandra.

U posljednje vrijeme kazne kafićima padaju sa svih strana. I to zbog uočenih nepravilnosti, jer mnogi se, utvrdila je i inspekcija - uopće ne drže zakona.

Samo ove godine inspekcija je upala u više od tisuću lokala. Ispalo je porazno da se svaki treći kafić ne drži propisa odnosno nema jasno odijeljen pušački od nepušačkog dijela.

Visoke kazne

Od početka godine do 15. prosinca Sanitarna inspekcija napravila je 1640 nadzora u 1174 ugostiteljska objekta. U njih 420 utvrđeno je nepoštivanje mjera zabrane pušenja u zatvorenim javnim prostorima. Podneseno je 440 optuženih prijedloga.

Kazne nisu male i kreću se od devet do gotovo 20 tisuća eura za pravnu osobu, a za fizičku od 660 do dvije tisuće eura.

"Kod nas se osjeti pad gostiju u zimskim mjesecima, pogotovo jer je u unutarnjem prostoru zabranjeno pušenje a gosti preferiraju i dalje pušačke lokale, kod nas inspekcije još uvijek nije bilo, nadam se da ni neće", dodaje voditelj zagrebačkog bara Karlo Gajski.

Upravo zato, kaže, najbolje prolazi terasa oko koje su im mnogi dali različita mišljenja.

"U slučaju nekih evenata pokazalo se da čak ljudi preferiraju biti vani zbog pušenja, nitko se nije žalio na hladnoću ili nekaj nego imaju opciju da biraju između toga da im se event drži unutra ili vani i preferiraju da budu vani", dodaje Gajski.

Sanitarna inspekcija učestalo sve to kontrolira jer u 40 posto slučajeva lošeg zdravlja i preuranjene smrtnosti uzrok su između ostalog - alkohol i upravo cigarete.

