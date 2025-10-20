Do 20% radnika ima problema s alkoholom i drogom: Trebaju li uvesti testove na radnom mjestu?

Procjenjuje se da između pet i 20 posto radno aktivnog stanovništva ima probleme povezane s upotrebom alkohola i droga.

To znači da pod utjecajem alkohola i opijata budu i na radnom mjestu. Najčešća zanimanja u kojima postoje ovisnici o alkoholu vezana su uz niže obrazovanje i smjenski rad, posebno noću. Javnosti su predstavljene mjere prevencija, a mi vas u našoj najnovijoj anketi pitamo:

Trebaju li poslodavci testirati zaposlenike na alkohol i droge na svom radnom mjestu?

Svoje mišljenje recite nam na našim društvenim mrežama:

Inače, danas je predstavljana kampanja "Prevencija ovisnosti na radnom mjestu: odgovornost, podrška i praksa".

Alkohol, droge, kocka, klađenje te igranje video igara, glavne su ovisnosti na radnom mjestu, one ugrožavaju sigurnost radnog procesa i narušavaju međuljudske odnose.

Ako se uzme procjena da između pet i 20 posto radno aktivnog stanovništva u Europi ima ozbiljne probleme povezane s uporabom alkohola i/ili droga i kada se to prebaci na broj radno zaposlenih, riječ je o značajnom udjelu, istaknuto je na skupu na kojem su izneseni rezultati istraživanja o ovisnostima na radnom mjestu.

Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je 50 posto osoba uključenih u postupak liječenja od ovisnosti istodobno i sudionik radnog procesa, odnosno zaposleno u nekom obliku radnog odnosa.

"Nedavno je donesena nova strategija borbe protiv ovisnosti do 2030. godine i akcijski plan do 2026. koji obuhvaća ne samo klasične ovisnosti o drogama, nego i ponašajne ovisnosti, od pušenja, alkoholizma do ovisnosti o internetu i kockanju", rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

Istaknuo je kako su sve te ovisnosti prisutne i na radnom mjestu, jer se uglavnom radi o radno aktivnoj populaciji, a niti jedna od tih ovisnosti ne doprinosi boljem radu, većoj prisutnosti ni učinkovitosti na radnom mjestu.

Istraživanje o ovisnostima i ciljevi Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine je postavljanje dijagnoze, kazao je Capak 'da vidimo gdje smo, koliko toga ima i koji su problemi'.

Petković: Alkohol problem broj jedan

Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Željko Petković predstavio je rezultate istraživanje rekavši kako je za sada vidljivo da nema jedinstvenog pristupa tom problemu. "Alkohol je, nažalost, problem broj jedan kada je riječ o ovisnostima na radnim mjestima. Kao društvo, imamo problema i s pušenjem i s drogama, a također nas nisu zaobišle ni ove nove, moderne ovisnosti poput kockanja, klađenja, igranja videoigara, odnosno boravka na različitim društvenim mrežama", rekao je.

Istaknuo je da ovisnosti na radnom mjestu na neki način ugrožavaju sigurnost radnog procesa, narušavaju međuljudske odnose i umanjuju samu produktivnost rada.

"Smatramo da je cilj ove velike konferencije umrežavanje poslodavaca, medicine rada i službe, odnosno organizacija koje se bave problematikom ovisnosti – kako bi se ljudima koji imaju problema s ovisnostima što ranije pomoglo, kako bi se uključili u liječenje i kako bi se, nakon završetka liječenja i uz podršku, mogli ponovno vratiti na svoja radna mjesta", kazao je Petković.

Rekao je i kako je do sada često situacija bila da se prema ljudima odmah išlo s određenom kaznom ili se čekalo da dođe do određenih povreda u radnom procesu. "Primjerice, sukladno Zakonu o radu, oko 11 posto svih povreda, odnosno prekršaja, bilo je povezano s konzumacijom sredstava ovisnosti na radnom mjestu", kazao je.

Petković kaže kako u HZJZ-u smatraju da se stvari mogu promijeniti – da će se ljudi, kada postanu svjesni da im se može pomoći i da to nije sramota ni stigma, nego bolest, puno ranije uključiti u liječenje, bez čekanja da dođe do težih posljedica.

Svi koji imaju problema s ovisnostima mogu se javiti na broj telefona u HZJZ gdje mogu dobiti prve savjete o tome kome se treba obratiti te kakvom tretmanu je moguće pristupiti. Dostupna je i web-stranica, gdje su vrlo opširno i detaljno su opisane sve te aktivnosti, poručeno je s konferencije.

POGLEDAJTE VIDEO Zbog droge koju koristi Musk preminuo je Matthew Perry: 'Zloupotrebljava se i za silovanje'