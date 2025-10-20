Pijani vozač (24) Porschea frontalno se zabio u Mercedes: Dvoje ljudi teško ozlijeđeno

Mladić (24) upravljao je Porscheom zagrebačkih tablica s 0,44 promila alkohola u krvi Mirogojskom cestom u smjeru sjeveroistoka u ponedjeljak oko 1.50 ujutro.

Dolaskom do kućnog broja 35C nije prilagodio brzinu osobinama ceste uslijed čega je vozilom prešao na dio kolnika namijenjen za kretanje vozila iz suprotnog smjera te prednjim dijelom naletio na prednji dio osobnog automobila marke Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 57-godišnjak, a koji se kretao Mirogojskom cestom u smjeru jugozapada.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U prometnoj nesreći 57-godišnji vozač osobnog automobila marke Mercedes te maloljetni putnik iz osobnog automobila marke Porsche teško su ozlijeđeni, dok je 23-godišnji putnik iz osobnog automobila marke Porsche lakše ozlijeđen, a svima je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori kaosa na A3: Smrskani auti, jedna osoba je poginula