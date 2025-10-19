Hrvati uhićeni na ilegalnim borbama pasa: Policija pronašla leševe, objavljena snimka

Više od 80 osoba među kojima ima i državljana Hrvatske privela je policija u BiH zbog sudjelovanja u organiziranju ilegalnih borbi pasa, potvrdili su iz MUP-a Republike Srpske.

Policijska racija provedena je na području Dervente i pri tom su privedene 84 osobe. Osim hrvatskih i državljana BiH privedeni su i državljani Srbije te Crne Gore.

Operativna akcija pod kodnim nazivom "Sambo" bila je usmjerena na sprječavanje zlostavljanja životinja i organiziranja borbi pasa.

Pronađeni leševi

Portal Klix.ba objavio je snimku na kojoj se vidi kako uhićene osobe leže na tlu dok su pored njih policajci. Snimku pogledajte OVDJE. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske je pak objavilo fotografiju ozlijeđenih životinja.

Foto: Mup Republike Sprske

Tijekom racije pronađeni su leševi ubijenih pasa, više ozlijeđenih pasa a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s počinjenim kaznenih djela.

Iz policije su pojasnili kako su 70 privedenih osoba saslušali u svojstvu svjedoka dok je 14 privedenih uhićeno i protiv njih će biti podnesene kaznene prijave zbog zlostavljanja životinja i nedopuštene proizvodnje i prometa narkotika i omogućavanja uživanja opojnih droga.

