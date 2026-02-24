Nevistić ipak napušta Dinamo? Stigla ponuda iz lige u kojoj već igra troje Hrvata

Iako mu je propao transfer u Poljsku, Ivan Nevistić bi ipak trebao ove zime napustiti Maksimir nakon pet godina provedenih u klubu.

Prema pisanju Sportskih novosti, za Dinamovu jedinicu iz prošle sezone stigla je ponuda iz američkog MLS-a. Iako se ne navodi u koji bi klub Nevistić otišao, za očekivati je da će napustiti Maksimir budući da ga je tijekom ove sezone u poretku prestigao Ivan Filipović, a naknadno je doveden i Dominik Livaković.

Nevistić je za Dinamo odigrao 86 utakmica, primio 92 gola, a 35 puta sačuvao mrežu netaknutom, a ako se odluči za transfer u MLS-u će ga dočekati Petar Musa, Marco Pašalić i Kristijan Kahlina.

