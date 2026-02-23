FREEMAIL
IMA JAKU KONKURENCIJU /

Dinamo još jednom potvrđuje staru izreku? Želi dovesti sjajnog napadača

Dinamo još jednom potvrđuje staru izreku? Želi dovesti sjajnog napadača
Foto: Arne Amberg/imago sportfotodienst/Profimedia

Igrači iz Bosne i Hercegovine daleko su najbrojniji stranci u povijesti Dinama. Prema podatcima Transfermarkta bilo ih je 58.

23.2.2026.
11:54
Sportski.net
Arne Amberg/imago sportfotodienst/Profimedia
Dugo već u našem nogometu postoji izreka "nema stranca do Bosanca". Posebno je ona "jaka" u plavom taboru, gdje su tijekom godina igrali brojni igrači iz tog dijela Bosne i Hercegovine.

Tu su bili Vedran Ćorluka, asistent u legendarnom pogotku Domagoja Vide protiv Ludogeretsa, Mehmed Alispahić, Izet Hajrović, Armin Hodžić, Ivan Šunjić, Dejan Lovren i drugi. A uskoro bi se njima mogao pridružiti još jedan igrač.

Naime, prema pisanju poljskog Sport 1, Dinamo je ozbiljno zagrizao za reprezentativca BiH Amara Memića (25).

"Amar Memić izrasta u jednu od najzanimljivijih figura na tržištu. Prema našim informacijama, 25-godišnji krilni napadač Viktorije Plzen našao se na radaru Olympique Lyona, koji ozbiljno razmatra dovođenje Bosanca u Ligue 1. Zanimljivo, francuski klub nije jedini u svojim nastojanjima, jer situaciju igrača prate i Ajax te Dinamo Zagreb. Tako veliko zanimanje za nogometaša koji je u Češku stigao relativno nedavno sugerira da njegov boravak u Plzenu može završiti brzim i vrlo profitabilnim transferom za klub," navode Poljaci.

Inače, potražnja za Memićem ne treba čuditi. Bosanskohercegovački reprezentativac u Viktoriju Plzen stigao je u siječnju prošle godine iz češke Karavine za 150 tisuća eura. Od tada je Memić za Viktoriju odigrao 56 nastupa, zabivši šest pogodaka i dodavši 10 asistencija. Ove sezone Memić ima 36 nastupa u kojima je zabio tri, a namjestio devet pogodaka.

Igrač s devet nastupa i jednim pogotkom za reprezentaciju BiH trenutno je procijenjen na tri i pol milijuna eura, pa je pretpostaviti da će Dinamo ipak morati posegnuti u džep ako ga želi dovesti.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićeva reakcija nakon velike pobjede Dinama u Varaždinu

DinamoViktorija PlzenReprezentacija Bih
