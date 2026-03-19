Je li rat samo izlika za poskupljenja? Stručnjaci: 'Prirodna ljudska pohlepa i profiterstvo'

OPRAVDANJA /

Skuplji plin znači skuplje gnojivo, skuplje gnojivo znači skuplju hranu: i to je razlog zašto je epski bijes Donalda Trumpa izazvao epski bijes potrošača.

Iranci su gađali Ras Laffan, a to je industrijska zona u Kataru, i jedan od najvećih svjetskih proizvođača prirodnog plina. Upravo zbog toga su eksplodirale cijene plina.

Iz Petrokemije su već najavili podizanje cijena gnojiva.

"Zbog značajnog porasta cijena energenata, osobito plina, bili smo primorani korigirati cijene gnojiva, koje su u prosjeku porasle nešto više od 30 posto", poručili su.

E sad ide onaj klasični misterij – je li rat uzrok ili izlika. Jer ako postoje rezerve gnojiva koje su kupljene po staroj cijeni, kako ih onda sad netko može prodavati po većoj?

"Pa to je jako zanimljivo, a kada i razgovarate sa poljoprivrednim proizvođačima u Slavoniji, oni kažu da maltene nije bilo u prodaji mineralnih gnojiva", rekao je Ivica Kisić, bivši dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Poljoprivredni konzultant, Ivica Malić, kazao je da ćemo zbog rata sada vjerojatno ponovno slušati opravdanja za inflaciju, kao što je bio slučaj i s ratom u Ukrajini. Više pogledajte u prilogu.