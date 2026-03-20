FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'JESI ZADOVOLJAN?' /

Pogledajte trenutak kad Anušić postavlja pitanje Thompsonu: 'Diva, dođi...'

"Jesi zadovoljan", upitao je Marka Perkovića Thompsona potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

"Super je", odgovorio je pjevač te pozvao svoju kćer, ročnicu Divu da se upozna s ministrom. Naime, Thompson je u petak, 20. ožujka, posjetio Vojarnu Požega povodom svečane prisege svoje kćeri Dive Marije Perković (18) koja je 9. ožujka započela dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje, a njezin ulazak u vojsku privukao je veliku pažnju javnosti i medija.

U video prilogu pogledajte susret Anušića i Thompsona na marginama polaganja svečane prisege prve generacije ročnika u Požegi.

 

VOYO logo
20.3.2026.
11:20
danas.hr
Marko Perković ThompsonPožegaVojarnaPrisegaIvan Anušić
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa