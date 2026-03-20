Marko Perković Thompson stigao na prisegu kćeri Dive Marije u Požegu

Poznati glazbenik Marko Perković Thompson (59) danas je u pratnji supruge Sandre posjetio Vojarnu Požega povodom svečane prisege svoje kćeri Dive Marije Perković (18). Diva je 9. ožujka započela dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje, a njezin ulazak u vojsku privukao je veliku pažnju javnosti i medija.

Podsjetimo, Diva je jedna od 82 žene među 800 ročnika, dok je preostalih 352 muškarca pozvano na obaveznu službu. Vojna obuka provodi se paralelno u Požegi, Kninu i Slunju, a najveći broj ročnika, njih 400, nalazi se u Požegi.

Thompson i supruga Sandra Perković imaju petero djece: sina Šimuna, sina Ante Mihaela, kćer Divu Mariju te blizanke Katarinu i Cvitu. Diva je ljetos ostvarila i prvu glumačku ulogu u filmu “Diva”, a poznata je po bliskom odnosu s ocem, koji je u intervjuima isticao njezinu posebnu ulogu u obitelji.

