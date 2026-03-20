PONOSNI OTAC /

Marko Perković Thompson stigao na prisegu kćeri Dive Marije u Požegu

Marko Perković Thompson stigao na prisegu kćeri Dive Marije u Požegu
Foto: Net.hr

Marko Perković Thompson stigao je danas u Vojarnu Požega kako bi prisustvovao prisezi svoje kćeri Dive Marije

20.3.2026.
9:51
Poznati glazbenik Marko Perković Thompson (59) danas je u pratnji supruge Sandre posjetio Vojarnu Požega povodom svečane prisege svoje kćeri Dive Marije Perković (18). Diva je 9. ožujka započela dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje, a njezin ulazak u vojsku privukao je veliku pažnju javnosti i medija.

Podsjetimo, Diva je jedna od 82 žene među 800 ročnika, dok je preostalih 352 muškarca pozvano na obaveznu službu. Vojna obuka provodi se paralelno u Požegi, Kninu i Slunju, a najveći broj ročnika, njih 400, nalazi se u Požegi.

Thompson i supruga Sandra Perković imaju petero djece: sina Šimuna, sina Ante Mihaela, kćer Divu Mariju te blizanke Katarinu i Cvitu. Diva je ljetos ostvarila i prvu glumačku ulogu u filmu “Diva”, a poznata je po bliskom odnosu s ocem, koji je u intervjuima isticao njezinu posebnu ulogu u obitelji.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
