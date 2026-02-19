FREEMAIL
STROGI POST /

Sandra Perković otkrila čega se odrekla u Korizmi: Pridružila joj se i supruga našeg rukometaša

Sandra Perković otkrila čega se odrekla u Korizmi: Pridružila joj se i supruga našeg rukometaša
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

19.2.2026.
8:29
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
S jučerašnjom Pepelnicom, poznatom i kao Čista srijeda, započela je Korizma. Riječ je o 40-dnevnom razdoblju pokore, posta i odricanja, usmjerenog na duhovnu obnovu i pripremu za Uskrs. Korizmeno odricanje uključuje suzdržavanje od hrane, ali i loših navika, kako bi se ojačala samodisciplina, poniznost pred Bogom i potaklo milosrđe.

Kao netko tko se nikad nije ustručavao govoriti o vjeri i važnosti Boga u njezinom životu, o ovoj se temi oglasila i Sandra Perković, supruga glazbenika Marka Perkovića Thompsona koja je putem svog Facebook profila otkrila čega se ona odrekla u Korizmi. 

 

Naime, Sandra je podijelila zanimljiv članak o tzv. 'Danijelovom postu' te uz isti dodala: 'Ideja za Korizmu'. U komentarima joj se ubrzo javila i Iva Alilović, supruga proslavljenog rukometaša Mirka Alilovića koja je poručila kako će se i sama u Korizmi pridržavati Danijelova posta, a Sandra joj je na to uzvratila: 'Dijelit ćemo recepte'. 

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Veganska prehrana s dodatnim ograničenjima

Inače, Danijelov post je Biblijski post koji je nastao na temelju dva primjera kada je prorok Daniel postio. Ovaj post obično traje od 10 do 21 dan, a neki usvajaju principe ove prehrane u svoju svakodnevnu životnu prehranu.

Općenito govoreći, prehrana je veganska, iako s dodatnim ograničenjima. Zabranjeno je jesti sve vrste mesa i hranu životinjskog porijekla (meso, jaja, riba, mlijeko), kao i zaslađivači (dodatni šećer i prirodni zaslađivači poput meda ili agave), krute masti, kvasac, kofein, alkohol, aditivi i prerađena hrana.

Danielov post sadrži povrće, voće, mahunarke, cjelovite žitarice, orašaste plodove, sjemenke i vodu, a oni koji se drže Danielove dijete nisu ograničeni količinom dopuštene hrane koju smiju pojesti.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Gospođu Mariju pitali smo čega se odrekla u korizmi: Njezin odgovor nasmijat će vas do suza

KorizmaPostSandra PerkovićMarko Perković ThompsonOdricanjeIva Alilović
