Gradonačelnik Banje Luke opet se požalio: 'Na granici s Hrvatskom pretresali su me. Doveli su i pse'

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u subotu se ponovo potužio na tretman kojemu je bio izložen pri prelasku granice BiH i Hrvatske, ustvrdivši kako su ga tom prigodom pretresali i zadržali duže od sata.

"Dobrodošlica u Hrvatsku - ponovo zadržavanje, ponovo pretres koji počinje sličiti na torturu. Ovog puta uz odvođenje u garažu i pse koji njuškaju, uz poruku da se pomaknem kako ne bih smetao psima dok rade posao", napisao je Stanivuković na Instagramu uz kratku snimku s graničnog prijelaza.

Nakon pretrage vozila Mercedes koje je koristio, dopušteno mu je nastaviti put.

Raniji incident i kazna od 700 eura

Stanivuković je i ranije prosvjedovao uz tvrdnju kako je bio izložen neprimjerenom postupanju kada je 10. veljače prelazio granicu s Hrvatskom.

Tada je morao platiti i kaznu od 700 eura na temelju prekršajne prijave koja je protiv njega podnesena zbog nastupa i govora koji je prije toga održao u Gračacu na Svetosavskoj akademiji, kada je veličao tzv. republiku srpsku krajinu.

Stanivuković je u subotu poručio kako ga način na koji je tretiran na granici s Hrvatskom neće obeshrabriti niti potaknuti na revanšizam.

Napisao je kako građani Hrvatske ne trebaju strahovati da će im se nešto takvo dogoditi u Banjoj Luci ili drugdje na teritoriju Republike Srpske, a vlastima u Hrvatskoj poručio je da ga "neće uspjeti udaljiti od najpristojnije Hrvatske".

"Ostajem dosljedan na putu međusobnog uvažavanja i unapređenja odnosa između naših naroda", napisao je.

