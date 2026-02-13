Pronašli bazuku i strojnicu! Nestvarna akcija u Osijeku: 'Ovo nismo imali od Domovinskog rata'

Osječka policija održala je konferenciju na kojoj su predstavili rezultate višemjesečne istrage u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom.

Istraživanjem koje je trajalo preko šest mjeseci obuhvaćeno je deset osoba, ali za devet osoba utvrđeno je postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela, uključujući nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksploziva, te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, izvjestila je PU osječko-baranjska.

Među osumnjičenima je i policijski službenik koji je odmah udaljen iz službe i protiv kojeg će biti pokrenut disciplinski postupak.

Istraživanje je trajalo više od šest mjeseci i obuhvatilo je deset osoba u dobi od 32 do 74 godine s područja PP Belišće, PP Donji Miholjac, PP Našice i Osijeka.

Tijekom pretresa njihovih domova, vozila i drugih prostorija, u kojima je sudjelovalo 50 policajaca, uz naloge suda, pronađeno je i oduzeto streljivo, stotine komada oružja i dijelova oružja, novac, marihuana, kokain, precizne digitalne vage, mobilni uređaji i tokarski stroj za izradu oružja.

Tri osobe su uhićene, a ukupno deset je obuhvaćeno kriminalističkim istraživanjem u sklopu akcije "Colt 45", jedne od najvećih akcija zapljene oružja na području Osječko-baranjske županije (OBŽ).

Masovna zapljena

Načelnik osječko-baranjske kriminalističke policije Krunoslav Patača rekao je na konferenciji za novinare kako je nakon više od šest mjeseci istraživanja, u suradnji s osječkim Općinskim državnim odvjetništvom, jučer obavljena završna akcija nad ukupno deset osoba s područja OBŽ.

Pretragama je, uz ostalo, oduzeta:

41 puška,

jedna automatska puška,

strojnica,

25 raznih pištolja,

devet optičkih uređaja,

130 spremnika streljiva,

21 prigušivač,

9.800 eura

jedan raketni bacač,

12,7 kilograma baruta,

11.688 komada raznoga streljiva,

93,9 grama kokaina

932 grama marihuane

više od 150 raznih dijelova oružja

Tko su osumnjičeni?

Osumnjičeni su za ukupno deset kaznenih djela protuzakonitog posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksploziva te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, navode u osječko-baranjskoj policiji.

Patača je istaknuo kako je za dvije osobe utvrđeno da su djelovali povezano, dok su se ostali pojavljivali kao kupci ili osobe koje su povremeno dolazili zbog usluga popravka ili prepravljanja oružja.

Utvrđeno je i više slučajeva prodaje toga oružja. Pronašli smo i nekoliko primjeraka visokokvalitetnog oružja, kojeg su osumnjičenici sami napravili u svojim radionicama i koje je spremno za daljnje korištenje. Pet osoba iz ovoga istraživanja imale su ovlaštenje za posjedovanje oružja i bili su članovi određenih lovačkih udruga, dodao je Patača.

Zamjenik načelnika osječko-baranjske policijske uprave Darijo Premec izvijestio je da je među osobama obuhvaćenim ovom akcijom i jedan policajac, koji je rješenjem načelnika PU udaljen iz službe, a protiv njega će se pokrenuti i disciplinski postupak.

"I nas je iznenadila ovolika količina oružja. Ovo nije oružje koje je zaostalo iz rata, već oružje koje je netko namjeravao koristiti za neke svoje svrhe. Ovakvu zapljenu nismo dugo imali, možda u godinama nakon Domovinskog rata", kazao je Premec.

