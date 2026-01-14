Pogledajte samo ovaj ulov policije kraj Pleternice: Četiri tone duhana, 42.800 eura u kešu...

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pleternice kojeg sumnjiči za kazneno djelo nedozvoljene trgovine. Riječ je o velikoj zapljeni duhana bez nadzornih markica, a procijenjena šteta za državni proračun iznosi više od 259 tisuća eura.

Iz Policijske uprave požeško-slavonske izvijestili su na izvanrednoj konferenciji za medije da su policijski službenici, u suradnji s Carinskom upravom Slavonski Brod, u utorak 13. siječnja 2026. godine, na temelju naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, pretražili dvije obiteljske kuće na području Pleternice koje koristi osumnjičeni te njegov osobni automobil.

Tijekom pretrage pronađeno je ukupno 2.043 kilograma duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija, i to 21,36 kilograma sitno rezanog duhana te 2.021,64 kilograma listova duhana. Osim toga, policija je zaplijenila ručno izrađenu rezalicu, prešu, ovlaživač duhana, preciznu vagu te novac u iznosu od 42.800 eura.

Foto: PU požeško slavonska

Velike zapljene na području PU požeško - slavonske

Protiv 52-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi zbog sumnje u kazneno djelo nedozvoljene trgovine iz članka 264. Kaznenog zakona.

Voditelj Službe kriminalističke policije Tihomir Srnović istaknuo je kako je na području PU požeško-slavonske posljednjih godina zabilježeno više velikih zapljena duhana, a najveća je provedena 2020. godine, kada je u suradnji s Carinskom upravom zaplijenjeno više od osam tona duhana bez nadzornih markica.

Voditelj Službe za nadzor Carinske uprave Slavonski Brod Hrvoje Šulentić izjavio je da ukupna šteta za državni proračun iznosi 259.257,97 eura, uz pripadajuće zatezne kamate koje dodatno povećavaju konačni iznos.

