Samohrani otac troje djece o spojevima: 'Neki od nas su ostavljeni. Neke veze ne funkcioniraju'

Colin McCourt (41) kaže kako mnoge žene vole ideju da izlaze s posvećenim ocem, ali teško prihvaćaju stvarnost njegovog strogo organiziranog rasporeda brige o djeci.

Ovaj samohrani otac troje djece otvoreno je progovorio o izazovima izlazaka s njim – ističe da to nije "nemoguće", ali zahtijeva dobru organizaciju, jasnu strukturu i stavljanje djece na prvo mjesto. Ipak, napominje da će ormarići uvijek biti puni grickalica, a smeće će iznijeti bez da ga netko moli, piše New York Post.

Gust raspored i izazovi upoznavanja žena

"Žene često misle da će se sve samo prilagoditi, ali zapravo ne izlazite samo sa mnom – izlazite i s rasporedom termina koji vodi netko u odijelu kojeg si ne mogu priuštiti. Radije bih da netko odmah zna to stvarno stanje stvari. Izlasci sa mnom nisu nemogući, ali zahtijevaju organiziranost, jasnu strukturu i stavljanje djece na prvo mjesto. Ako netko to razumije, to zapravo može rezultirati vrlo čvrstom vezom", objašnjava Colin.

Njegova djeca, stara 4, 7 i 9 godina, s njim su po fiksnom rasporedu – neke tjedne tri dana, druge šest – što značajno ograničava vrijeme za upoznavanje novih ljudi.

"Mogu se naći s nekim u 20.45 u utorak, ali petkom navečer nisam slobodan. S obzirom na moj raspored, veza se može graditi samo kroz kratke poruke i povremene kave koje uspijemo uklopiti između obaveza", kaže McCourt.

Spontanost, često smatrana temeljem romantike, u njegovom životu gotovo ne postoji. "Spontani planovi su preslatki, ali meni treba barem tjedan dana unaprijed. Netko će reći: 'Idemo ovaj vikend negdje', a ja ne mogu. Moj život ne funkcionira tako."

Jedan od najvećih izazova, dodaje, jest pronaći partnericu čija se dostupnost poklapa s njegovom. "Moraš pronaći nekoga čiji vikendi odgovaraju tvojima. Ako ne odgovaraju, vjerojatno ih ne možeš promijeniti. U rutinu se ulaže puno vremena, novca i obaveza", dodaje.

McCourt je vrlo jasan i kada je riječ o upoznavanju partnerice s djecom: "Netko može reći: 'Doći ću s tobom po djecu u školu', ali to nije simpatičan način za spoj. To je čudno ako ste se tek upoznali – taj dio je Liga prvaka spojeva. Ako nekoga viđam svaki drugi vikend, a tri mjeseca se viđamo, vidio sam ga samo šest puta. To nije puno vremena."

Društveni pritisak na samohranog oca

Također napominje da ograničenja ne postoje zato što partner dolazi na drugo mjesto, već zbog zaštite djece. "Nije da biram nekoga drugoga umjesto tebe, biram svoju djecu. I očekivao bih isto od bilo koga s kim izlazim, ako i oni imaju djecu. Vrlo je teško izlaziti kao samohrani otac jer kada si dugo bio u vezi, a onda izlaziš i biraš s kim želiš biti – moraš shvatiti što želiš. Teško je pronaći nekoga tko ti odgovara i s kim dijeliš sličan put", navodi Colin.

McCourt također osjeća dodatni društveni pritisak zbog toga što je samohrani otac: "Postoji percepcija da samohrani očevi moraju u nečemu pogriješiti. Pretpostavlja se da smo izazvali prekid ili otišli. To nije uvijek slučaj. Neki od nas su ostavljeni. Neke veze jednostavno ne funkcioniraju."

"Moja obitelj ne živi u Glasgowu. Radim od kuće i nemam mnogo prijatelja u blizini. Kad su djeca sa mnom, zauzet sam i fokusiran. Kad nisu, kuća je tiha. Tada dolazi osjećaj izolacije", priznaje ovaj samohrani otac.

McCourt kaže i da se ponekad pita tko bi želio izlaziti s ocem troje djece s tako strogo organiziranim rasporedom: "Ali realnost je da smo muškarci koji su tu za svoju djecu. Nije svaki samohrani otac problem."

