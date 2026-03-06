Merz upozorio na opasnost od građanskog rata i 'sirijski scenarij'

Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je u petak na rizike dugotrajnog sukoba u Iranu po Europu između ostalog i kroz pojačanu migraciju.

"Dugotrajni tijek rata u Iranu nije u našem interesu…ovakav razvoj događaja mogao bi imati dalekosežne posljedice po Europu, između ostalog i po sigurnost, opskrbu energentima i migracije“, rekao je Friedrich Merz prilikom posjeta Obrtničkom sajmu u Muenchenu.

Merz je rekao kako Njemačka dijeli ciljeve akcije Izraela i SAD-a koje su uperene protiv ugroze Izraela i susjednih zemalja, ali je istodobno upozorio i na posljedice dugotrajnog rata protiv Irana.

"S dugotrajnim akcijama raste i rizik kako za Izrael tako i za cjelokupnu regiju Perzijskog zaljeva“, rekao je Merz.

Posljedice trajnih sukoba

Kao jednu od posljedica trajnijih sukoba, što se odnosi i na mogućnost građanskog rata u Iranu, Merz je spomenuo i "sirijski scenarij“.

"Mi želimo spriječiti nekontrolirana migrantska kretanja iz Irana“, rekao je Merz.

Njemački kancelar je zaključio kako iranski narod ima pravo sam odlučiti o svojoj sudbini, ali kako uvjeti za to moraju biti stvoreni u najbržem mogućem roku.

Njemačka je 2015. primila preko milijun izbjeglica iz Sirije.

POGLEDAJTE VIDEO Sve više Hrvata bježi iz Njemačke, razgovarali smo s povratnicima: Evo u čemu je stvar