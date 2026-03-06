Bruno Marić ponovno galami o VARgateu: Napada 'bagru' i spominje odličan proizvod

Bivši šef sudaca hrvatskog nogometa Bruno Marić, obilježen brojnim aferama, još je jednom progovorio o aferi VARgate.

"Kome smo mi napravili korist? Što su oni našli? Ništa nisu našli. Bagra koja je ukrala snimke i pustila ih van oštetila je hrvatski nogomet. Nisu uspjeli u tome jer je hrvatski nogomet odličan proizvod", rekao je Marić u podcastu Cancast, a trenutak možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, afera VARgate izbila je početkom 2024. godine, a u javnost su tada puštane snimke razgovora između sudaca na terenu i onih u VAR sobi. Taj je skandal doveo do ostavke tadašnjeg šefa sudačke komisije Brune Marića.

