SAMO SKANDALI /

Bruno Marić ponovno galami o VARgateu: Napada 'bagru' i spominje odličan proizvod

Bruno Marić ponovno galami o VARgateu: Napada 'bagru' i spominje odličan proizvod
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Afera VARgate izbila je početkom 2024. godine

6.3.2026.
16:47
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
Bivši šef sudaca hrvatskog nogometa Bruno Marić, obilježen brojnim aferama, još je jednom progovorio o aferi VARgate

"Kome smo mi napravili korist? Što su oni našli? Ništa nisu našli. Bagra koja je ukrala snimke i pustila ih van oštetila je hrvatski nogomet. Nisu uspjeli u tome jer je hrvatski nogomet odličan proizvod", rekao je Marić u podcastu Cancast, a trenutak možete pogledati OVDJE

Podsjetimo, afera VARgate izbila je početkom 2024. godine, a u javnost su tada puštane snimke razgovora između sudaca na terenu i onih u VAR sobi. Taj je skandal doveo do ostavke tadašnjeg šefa sudačke komisije Brune Marića. 

