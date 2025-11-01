Bruno Marić o najvećem skandalu VAR snimki: 'Taj miš i kriminalac je previše glup da bi shvatio'

Bruno Marić, nekadašnji šef hrvatskih sudaca, obilježen brojnim aferama drugi je put ostavku u HNS-u dao nakon afere poznate kao 'VARgate' prošle godine, na mjestu predsjednika Sudačke komisije.

Kasnije je vraćen na mjesto kontrolora suđenja po isteku suspenzije Disciplinske komisije u trajanju od pet mjeseci, a povodom objave o Našem Hajduku.

Krajem srpnja Marić se sam povukao s te pozicije, a sada se u razgovoru za Sportklub osvrnuo na VARgate u kojem su prije dvije sezone procurile VAR snimke, u jednom od najvećih skandala u hrvatskom nogometu.

"To je uzburkalo je duhove javnosti zato što nikada u povijesti nitko nije pustio VAR snimke. Taj kriminalac, taj miš koji je pustio to van i neprimjereno i neovlašteno distribuirao kome treba zato da bi napravio nešto loše Sudačkoj organizaciji ili HNS-u ustvari je previše glup da je napravio najveću štetu hrvatskom nogometu. Cijela Europa zna za VAR aferu, a koja je korist od toga? Samo ste srušili ugled hrvatskog suđenja i hrvatskog nogometa", rekao je Marić o aferi.