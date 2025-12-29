FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSTAVIO PITANJE /

Legendarni Srbin o rivalstvu sa švicarskim Albancima: 'Ne poštuju zemlju'

Legendarni Srbin o rivalstvu sa švicarskim Albancima: 'Ne poštuju zemlju'
×
Foto: Attila Kisbenedek/afp/profimedia

Osvrnuo se bivši nogometaš Manchester Uniteda i Chelseaja na rivalstvo s Xhakom i Shaqirijem ​

29.12.2025.
15:22
Sportski.net
Attila Kisbenedek/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Srbija i Albanija imaju rivalstvo koje je već opjevano uz svijetu. Nedavno je u velikom intervjuu za FourFourTwo o tome Englezima govorio i bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić

Osvrnuo se bivši nogometaš Manchester Uniteda i Chelseaja na rivalstvo s Xhakom i Shaqirijem koji igraju za Švicarsku, a često slave golove gestom albanskog dvoglavog orla. "Poštujem ih kao nogometaše, igrao sam protiv njih nekoliko puta u Premier ligi, ali tim malim stvarima skupljaju jeftine političke bodove. Odgojeni su u Švicarskoj i time ne poštuju zemlju za koju igraju. Ako toliko vole Albaniju, zašto ne igraju za Albaniju. To je moje pitanje", rekao je Matić. 

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr. 

„Možete voljeti nekoliko zemalja, to nije problem. Volim Srbiju, to je moja zemlja. Volim i Englesku, proveo sam puno vremena tamo. Ali nikada neću reći da mi se Engleska više sviđa od Srbije. Morate biti iskreni. Mnogo puta sam igrao protiv Xhake i nikad nisam imao problema. Uvijek smo se rukovali, on je dobar igrač - kao i Shaqiri. Ali nikada ne bih to učinio da bih nekoga isprovocirao. Poštujem svakoga", kazao je Matić. 

Matić je ove sezone upisao 15 nastupa u Serie A za Sassuolo. 37 mu je godina, a igrao je za Lyon, Rennes, Romu, Man United, Chelsea, Benficu, Vitesse, Košice i Kolubaru.

POGLEDAJTE VIDEO: Ključni trenuci utakmice u kojoj su hrvatski rukometaši pobijedili Sjevernu Makedoniju

Nemanja MatićAlbanijaSrbijaXherdan ShaqiriGranit Xhaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSTAVIO PITANJE /
Legendarni Srbin o rivalstvu sa švicarskim Albancima: 'Ne poštuju zemlju'