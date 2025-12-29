Legendarni Srbin o rivalstvu sa švicarskim Albancima: 'Ne poštuju zemlju'

Srbija i Albanija imaju rivalstvo koje je već opjevano uz svijetu. Nedavno je u velikom intervjuu za FourFourTwo o tome Englezima govorio i bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić.

Osvrnuo se bivši nogometaš Manchester Uniteda i Chelseaja na rivalstvo s Xhakom i Shaqirijem koji igraju za Švicarsku, a često slave golove gestom albanskog dvoglavog orla. "Poštujem ih kao nogometaše, igrao sam protiv njih nekoliko puta u Premier ligi, ali tim malim stvarima skupljaju jeftine političke bodove. Odgojeni su u Švicarskoj i time ne poštuju zemlju za koju igraju. Ako toliko vole Albaniju, zašto ne igraju za Albaniju. To je moje pitanje", rekao je Matić.

„Možete voljeti nekoliko zemalja, to nije problem. Volim Srbiju, to je moja zemlja. Volim i Englesku, proveo sam puno vremena tamo. Ali nikada neću reći da mi se Engleska više sviđa od Srbije. Morate biti iskreni. Mnogo puta sam igrao protiv Xhake i nikad nisam imao problema. Uvijek smo se rukovali, on je dobar igrač - kao i Shaqiri. Ali nikada ne bih to učinio da bih nekoga isprovocirao. Poštujem svakoga", kazao je Matić.

Matić je ove sezone upisao 15 nastupa u Serie A za Sassuolo. 37 mu je godina, a igrao je za Lyon, Rennes, Romu, Man United, Chelsea, Benficu, Vitesse, Košice i Kolubaru.

