Zvijezda odlazi iz Barcelone? 'Njegova situacija je slična onoj Dominika Livakovića'

Marc-André ter Stegen, godinama ikona i jedan od kapetana Barcelone, našao se u posve nezavidnoj poziciji. Novi trener Hansi Flick dao je nedvosmislenu prednost mladom Joanu Garcíji, gurnuvši 33-godišnjeg njemačkog vratara na klupu u ključnoj sezoni uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. Kao iznenađujuće, ali pragmatično rješenje pojavila se Girona, a cijela situacija nevjerojatno podsjeća na onu u kojoj se ne tako davno našao i hrvatski reprezentativac Dominik Livaković.

Flickova odluka i pritisak izbornika

Unatoč ugovoru koji ga veže za Camp Nou do 2028. godine, Ter Stegenova budućnost u Barceloni postala je neizvjesna. Trener Hansi Flick "jasno je u više navrata dao do znanja da je njegov prvi izbor Joan García", čime je njemačkog veterana stavio pred gotov čin. Situaciju dodatno komplicira pritisak njemačkog nogometnog saveza. Izbornik Julian Nagelsmann očekuje da njegov prvi vratar redovito brani, a ne da grije klupu, što je jasno poručio i sportski direktor Rudi Völler. Gubitak minutaže mogao bi Ter Stegena stajati mjesta u reprezentaciji na nadolazećem Mundijalu.

Iako je vratar navodno bio spreman ostati i boriti se za mjesto, svjestan je da bi ga sporedna uloga skupo stajala. Stoga je prisiljen razmotriti opcije, a jedna od najkonkretnijih stigla je iz susjedstva.

Girona kao rješenje i visoka plaća kao prepreka

Prema izvještajima katalonskih medija poput Mundo Deportiva i Sporta, Girona je postala glavni kandidat za dovođenje Ter Stegena na posudbu do kraja sezone. Za njemačkog vratara to bi bilo idealno rješenje: ostao bi u Kataloniji, blizu obitelji, a bio bi mu zajamčen status prvog vratara u momčadi kojoj je potrebna stabilnost na golu.

Foto: Vicente Vidal Fernandez/zuma Press/profimedia

Međutim, postoji jedna velika prepreka – njegova plaća. Girona si ne može priuštiti cjelokupan iznos njegovih primanja, pa bi dogovor ovisio o tome je li Barcelona spremna pokriti značajan dio troška. Dobri odnosi između dva katalonska kluba mogli bi olakšati pregovore, a Barceloni bi takav aranžman oslobodio dio proračuna za plaće.

Slučaj koji podsjeća na Livakovićevu kalvariju

Cjelokupna situacija nevjerojatno podsjeća na onu u kojoj se našao Dominik Livaković. Hrvatski vratar također je bio povezivan s Gironom, no na kraju je shvatio da mu tamo nije zajamčeno mjesto prvog čuvara mreže. Svjestan da bi ga igranje za treći klub u sezoni spriječilo u traženju nove sredine i ugrozilo minutažu uoči Svjetskog prvenstva, donio je stratešku odluku i potražio klub koji mu jamči kontinuitet.

Motivacija je u oba slučaja identična: osigurati status reprezentativne "jedinice" pod svaku cijenu. I Ter Stegen i Livaković suočili su se sa spoznajom da klupski status izravno utječe na njihovu reprezentativnu karijeru, što ih je natjeralo na teške odluke.

Ter Stegen se nalazi na prekretnici. Iako bi vjerojatno preferirao prelazak u neki od europskih velikana, ponuda Girone nameće se kao najrealnija opcija za spas njegovog sna o nastupu na Svjetskom prvenstvu. Njegova sudbina, baš kao i Livakovićeva, pokazuje koliko je za vrhunske vratare važan kontinuitet, ponekad i po cijenu privremenog odlaska u klub manjih ambicija.

