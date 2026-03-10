Pratite izjavu ministra Božinovića

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je novouređenu I. policijsku postaju Policijske uprave zagrebačke, nakon čega je dao izjavu za medije.

"Ovo je zgrada čija je obnova uzela dosta vremena jer se radi o objektu koji spada u kulturnu baštinu. Trebalo je napraviti sve da se, koliko je to moguće, zaštite svi elementi koji ovu zgradu čine tako vrijednom za ovaj dio Zagreba. Zgrada je napravljena koncem 19. stoljeća, a policija je u njoj smještena od 1960. godine", na početku je pojasnio ministar, komentirajući obnovu tijekom koje su policajci bili smješteni na privremenim lokacijama u zgradi Hrvatske pošte i Hrvatskih željeznica.

Naglasio je da sigurnost ovog dijela grada zbog radova nije bila ni u jednom trenutku narušena.

"Očekujem da nastave s vrlo učinkovitim radom. Unatoč većem broju javnih okupljanja i intervencija, riješenost kaznenih dijela na razini Hrvatske je blizu 70 posto. Mislim da su ovi službenici i službenice zaslužili da nakon potresa 2020. godine uđu u objekt koji je primjeren onome što policija danas treba imati", dodao je Božinović.

U ovom trenutku je još nekoliko policijskih zgrada u završetku obnove.

