Susjedi nakon dvostrukog ubojstva: 'Svi su ga se klonili... Nisu mu se mogle oduprijeti'

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina kazao je, komentirajući dvostruko ubojstvo dviju žena u Gospiću, da je osumnjičeni počinitelj osoba s duševnim smetnjama prema kojoj je na zahtjev zdravstvenog osoblja, prilikom smještanja u psihijatrijsku ustanovu, policija ranije postupala u nekoliko navrata.

Prema neslužbenim informacijama žrtve su majka i baka osumnjičenika, a ne mjestu zločina je u tijeku očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

"Nemamo informacija da je dosad unutar obitelji bilo kažnjivih djela, niti je bilo indikacija o kažnjivom ponašanju osumnjičenika, a kriminalističko istraživanje je u tijeku", rekao je Milina u utorak nakon obilaska novouređene policijske postaje Policijske uprave zagrebačke (PUZ).

Mediji su ranije neslužbeno izvijestili da je muškarac (48), navodno, ubio majku (69) i baku (99). "Njih dvije su živjele nenametljivim umirovljeničkim životom. On je inače iz Zagreba, u Gospić bi dolazio povremeno. Znali smo ga viđati po gradu. Svi smo ga izbjegavali jer se radi o krupnom i snažnom čovjeku, a znao je imati nasilne ispade", ispričao je za 24 sata jedan od susjeda.

'Klonili smo ga se'

Osumnjičeni je, dodaje, uvijek bio sam i ljudi su ga se klonili.

"Pričalo se kako često nije pri sebi. U šoku smo. Naše susjede nisu se imale snage oduprijeti njemu", kazala je užasnuta mještanka.

Govoreći o jutrošnjem dvostrukom ubojstvu u Gospiću, Milina je istaknuo kako policija u slučajevima femicida stalno unapređuje postupanje i ostvaruje međuresornu suradnju.

"Policija poduzima sve kako bi se prevenirali događaji kod kažnjivih i prekršajnih djela. Osobe se privode sucima i državnim odvjetnicima upravo kako ne bi došlo do ponavljanja kaznenog djela. To je ušlo u kurikulum policijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja, a upravo je policija inicirala sporazum o međuresornoj suradnji kako bi sve institucije i svi uključeni u određene događaje na vrijeme upozorili na određene indikatore gdje bi moglo doći do rizičnog ponašanja", kazao je.

Policijska uprava ličko-senjska je ranije izvijestila da su u dvorištu obiteljske kuće u Gospiću, u utorak oko 5.50 sati, pronađena dva tijela, dok su policajci na mjestu događaja zatekli i muškarca kojeg se dovodi u vezu s tim događajem te ga uhitila.

