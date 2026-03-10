FREEMAIL
„Spust dobrote“ /

Humanitarni događaj okupio je skijaše amatere, iskusnije skijaše, ali i brojne ljubitelje dobre atmosfere

Foto: Rotary klub, RC Zagreb Lotrščak

Na Sljemenu je 1. ožujka 2026. godine održana prva humanitarna akcija „Spust dobrote“ u organizaciji Rotary kluba Zagreb Lotrščak. Na čelu kluba ove je godine predsjednica Marta Grotić. Riječ je o novom i trenutačno najmlađem Rotary klubu, s prosječnom dobi članova od 32 godine.

10.3.2026.
13:04
Rotary klub, RC Zagreb Lotrščak

Ovom akcijom pružena je podrška Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, s ciljem osiguravanja medicinske opreme ključne za sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb njihovih malih pacijenata. Posebno raduje činjenica da je prikupljen iznos veći od prvotno planiranog cilja. Prikupljena sredstva bit će u potpunosti usmjerena na nabavu monitora vitalnih funkcija, koji omogućuju kontinuirano praćenje ključnih zdravstvenih parametara i pravovremenu medicinsku intervenciju, kao i dječjih prsluka za VEST uređaj, koji značajno doprinosi terapiji čišćenja dišnih puteva.

Foto: Rotary klub, RC Zagreb Lotrščak

Humanitarni događaj okupio je skijaše amatere, iskusnije skijaše, ali i brojne ljubitelje dobre atmosfere koji su se pridružili ne samo zbog sporta i druženja, već prije svega s ciljem pružanja pomoći djeci kojoj je podrška najpotrebnija. Sudionici su se mogli natjecati u utrci ili jednostavno doći uživati u zajedničkom druženju i podržati ovu plemenitu inicijativu.

Foto: Rotary klub, RC Zagreb Lotrščak

Uvjeti na Zelenom spustu bili su izvrsni, a održane su dvije veleslalomske vožnje. Nakon natjecateljskog dijela uslijedila je svečana dodjela medalja, a potom i rasplesano après-ski druženje u restoranu Vidikovac, gdje su posjetitelji nastavili druženje u odličnom raspoloženju. Za glazbu su bili zaduženi DJ-i Rac i Role.

Foto: Rotary klub, RC Zagreb Lotrščak

Vođeni načelom Rotaryja „Služiti iznad sebe“, članovi kluba željeli su pokazati kako zajedništvo i solidarnost mogu učiniti stvarnu razliku. Svaka donacija i svaki spust niz stazu bili su simbol podrške i snažna poruka bolnici u Gornjoj Bistri da u svojoj misiji nisu sami.

Foto: Rotary klub, RC Zagreb Lotrščak

Hvala svima koji su svojim dolaskom, sudjelovanjem i doprinosom postali dio ove lijepe i važne priče. Članovi se nadaju da će „Spust dobrote“ postati tradicija koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj ljudi, ujedinjenih oko istog cilja — pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnija.

