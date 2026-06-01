Oči su mu se okrenule: Svjetski mediji bruje o Stošićevom brutalnom nokautiranju Hardyja

Darko Stošić prošle je subote na FNC 31 eventu, koji se održao u Štark Areni u Beogradu, u trećoj rundi sunaslovne borbe nokautirao američkog gorostasa Grega Hardyja Jr., najtežeg borca koji se ikad pojavio u jednoj borbi u FNC-u.

FOX Sports, Yahoo Sports, MMA Fighting pišu o Stošićevom nokautu

Greg Hardy Jr. na vaganju se pojavio sa čak 132 kilograma, odnosno s golemih 12 kilograma viška u odnosu na dopuštenu granicu teške kategorije, koja iznosi 120,2 kilograma. Za napomenuti kako je Hardy dio svoje prekomjerene kilaže uspio skinuti, ali je ipak ostao iznad dopuštene granice jer nije stigao, odnosno nije imao vremena za skinuti cjelokupni višak kilograma (23,5 kg).

Iako je Hardy pao na vagi i zbog toga u meč ušao s negativnim bodom, Darko Stošić je odmah prihvatio borbu i nije tražio izlaz iz meča. Jer, žarko ga je htio pobijediti. Što je htio, to je i ostvario...

Stošić je najprije pogodio snažan low kick, a zatim plasirao razorni desni overhand koji je Hardyju silovito zarotirao glavu prije nego što se Amerikanac srušio na pod.

Darko Stosic just FLATTENED Greg Hardy 🤯



Hardy came in massively overweight and still had a huge size advantage…



Didn’t matter. Darko shut the lights out 💀 pic.twitter.com/S5dkir5Xb4 — FNC (@FNCmma) May 30, 2026

Stošić je potom dodao još jedan snažan hammerfist i definitivno završio posao, nakon čega je sudac uskočio i prekinuo borbu kako bi zaštitio Hardyja. Kraj je stigao na 2:42 treće runde. Amerikanac nakon nokauta doslovno nije znao gdje je. Oči su mu se okrenule od muke...

Stošićev nokaut odjeknuo je preko bare, do SAD-a, gdje tamošnji poznati FOX Sports piše:

"Greg Hardy brutalno nokautiran od bivšeg UFC-ovca Darka Stošića unatoč prednosti od 23,5 kg", stoji u naslovu.

I drugi poznati američki medij Yahoo Sports prenosi Stošićevo razaranje Hardyja...

"Taj strašan udarac srušio je Hardyja na pod, iako se činilo da je pri padu ostao pri svijesti. Stošić je potom zadao još jedan snažan hammerfist prije nego što je sudac stigao intervenirati, čime je borba službeno bila završena".

Greg Hardy missed weight for his FNC heavyweight fight but his opponent agreed to fight him anyway ⚖️ pic.twitter.com/w16Zr0zdXs — Uncrowned (@uncrownedcombat) May 29, 2026

MMAFighting, website specijaliziran za slobodnu borbu, navodi sljedeće:

"Greg Hardy prerpio je brutalni poraz nokautom, iako je imao prije meča 23,59 kilograma viška u odnosu na Stošića."

Hardyjev četvrti uzastopni poraz

Ovo je Hardyju bio četvrti poraz nokautom u posljednjih pet MMA nastupa, računajući razdoblje od 2020. godine.

Tridesetsedmogodišnjak je sada nanizao tri uzastopna poraza nokautom u borbama prema MMA pravilima, borbama bez rukavica (bare-knuckle) te egzibicijskim boksačkim mečevima.

Here’s your monthly dose of Greg Hardy being sent to the shadow realm



He also missed weight by 25 pounds 😭 pic.twitter.com/3YIe1wmQfY — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 30, 2026

Ovom pobjedom nokautom Stošić je upisao drugi uzastopni trijumf, dok je Hardy nakon odlaska iz UFC-a 2022. godine pao na omjer 1-1 u MMA nastupima.

Hardy se nakon završetka UFC karijere uglavnom posvetio boksu, gdje je ostvarivao promjenjive rezultate prije povratka u MMA. Iako je u siječnju stigao do pobjede, u subotu je doživio težak poraz nokautom protiv dosad najkvalitetnijeg protivnika s kojim se suočio nakon odlaska iz UFC-a.

Po završetku NFL karijere Hardy je odlučio prijeći u MMA te je već nakon samo tri profesionalna nastupa izborio ugovor s UFC-om. U najvećoj svjetskoj organizaciji ostvario je tri pobjede, no potom je nanizao tri poraza nokautom, protiv Marcina Tybure, Taija Tuivase i Sergeja Spivaca, nakon čega je dobio otkaz.

Foto: Screenshot - FNC 31 - Instagram FNC-a

Zanimljivo, 37-godišnji borac već ima ugovoren novi nastup. Trebao bi se boriti 18. srpnja na priredbi organizacije Peak Fighting u Teksasu, no ostaje za vidjeti hoće li nakon subotnjeg nokauta uopće dobiti dopuštenje za nastup. Konačnu odluku moglo bi donijeti Teksaško ministarstvo za licenciranje i regulaciju (Texas Department of Licensing and Regulation), koje će procijeniti posljedice Hardyjeva teškog poraza nokautom.