FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEST PRED MUNDIJAL /

Ovo će Dalić sigurno pročitati: Slovenci otvoreno najavili slavlje protiv Hrvatske

Ovo će Dalić sigurno pročitati: Slovenci otvoreno najavili slavlje protiv Hrvatske
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska i Slovenija kroz povijest su odigrali 12 međusobnih utakmica, a sedam puta je slavila Hrvatska

1.6.2026.
14:14
Hina
Igor Soban/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Slovenska nogometna reprezentacija počela je pripreme za dvije prijateljske utakmice koje joj slijede, a to su ogledi protiv Cipra i iduće nedjelje protiv Hrvatske u Varaždinu.

Hrvatskoj će susret protiv susjeda biti posljednja provjera prije odlaska na Svjetsko prvenstvo gdje je čekaju ogledi u skupini L protiv Engleske, Paname i Gane.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

„Bit će to dvije vrlo zahtjevne utakmice, a shvaćamo ih jako ozbiljno. Znamo koliko je kvalitetna Hrvatska i da će im to biti posljednja provjera prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. Želimo pobijediti. I Hrvatsku i Cipar“, hrabro je najavio 27-godišnji Danijel Šturm, igrač praške Slavije.

Slovenski nogometni savez je službeno objavio da vjerojatno najbolji igrač reprezentacije Benjamin Šeško, inače napadač Manchester Uniteda, neće igrati u ova dva susreta zbog ozljede. Šeško je posjetio reprezentativne suigrače na startu priprema te im poželio dobre predstave protiv Ciprana i Hrvata.

Hrvatska i Slovenija kroz povijest su odigrali 12 međusobnih utakmica. Sedam puta je slavila Hrvatska, četiri su ogleda završila bez pobjednika, a jednom su pobijedili slovenski nogometaši.

Svjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike