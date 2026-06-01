Prisjetimo se: Što je veći, bolje pada! Ovako je Stošić brutalno nokautirao Hardyja

MONSTRUOZNO /

Teška kategorija još jednom je pokazala zašto slovi za najneizvjesniji i najnemilosrdniji segment borilačkog sporta. Darko Stošić suočio se u subotu na FNC 31 eventu, u sunaslovnoj borbi, s iznimno teškim početkom meča, osjetio snagu američkog diva s viškom kilograma Grega Hardyja i prebrodio trenutke u kojima je dvoboj lako mogao krenuti u neželjenom smjeru. Ipak, kako je borba odmicala, preuzimao je kontrolu, lomio otpor Amerikanca iz runde u rundu te na kraju spektakularnim nokautom u trećoj rundi stavio točku na impresivan preokret.