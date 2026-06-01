Hrvatski borac oduševio regiju: Novac nije zadržao za sebe

U beogradskoj Areni održan je FNC 31, spektakl s 11 borbi i dvije za naslov prvaka. Glavni događaj večeri obilježila je pobjeda Đanija Barbira, koji je obranio pojas srednje kategorije protiv Aleksandra Ilića.

Hrvatski borci imali su uspješnu večer. Hrvoje Sep je u MMA debiju nokautirao Vasu Bakočevića već u prvoj rundi, dok je Stanislav Krofak jednoglasnom odlukom sudaca svladao Aleksandra Jankovića.

Krofak je nakon borbe ponovno pokazao humanitarnu stranu. Kao što je ranije najavio, honorar je donirao djeci bez roditeljske skrbi. "Taj novac neće završiti u mom džepu", poručio je.

Krofak, poznat pod nadimkom "Pantera", hrvatski je MMA borac i poduzetnik, a široj javnosti poznat je i po sudjelovanju u reality programu.