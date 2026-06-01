FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSTAO ZAROBLJEN /

Kamen mu prikliještio nogu 120 metara pod zemljom, spašavalo ga više od 50 ljudi

Kamen mu prikliještio nogu 120 metara pod zemljom, spašavalo ga više od 50 ljudi
×
Foto: Screenshot X L'Espresso

Talijanski speleolog spašen je na sjeveru Italije nakon višesatne akcije službi za spašavanje

1.6.2026.
18:24
Hina
Screenshot X L'Espresso
VOYO logo
VOYO logo

Muškarac je u nedjelju ostao zarobljen u špilji Grotta dei Cinghiali Volanti nedaleko od mjesta Garessio u regiji Pijemont, nakon što mu je nogu na dubini od oko 120 metara prikliještio kamen.

Gorska služba spašavanja izvijestila je u ponedjeljak ujutro da je muškarac, Talijan u dvadesetim godinama, oslobođen te prevezen u bolnicu.

U akciji je sudjelovalo više od 50 spasilaca, a operacije su otežavali zahtjevni podzemni uvjeti i nepristupačan teren.

Spasilačke službe uklonile stijenu

Spasilačke ekipe naposljetku su uspjele doći do speleologa, ukloniti stijenu i osloboditi ga.

Dok je još bio pod zemljom, spasioci su uspostavili privremenu medicinsku postaju u kojoj je obavljen prvi liječnički pregled. Prema procjeni gorske službe spašavanja, njegovo je stanje bilo dobro pa ga nije bilo potrebno iznositi kroz uske prolaze špilje na nosilima.

Špilja se nalazi na oko 1200 metara nadmorske visine u krškom području Rocca d'Orse-Val d'Inferno, te je među popularnijim odredištima za speleologe.

Televizijska kuća RAI izvijestila je da se na tom području nalazi više od 600 istraženih špilja, jama i velikih podzemnih sustava.

ItalijaZarobljenšpilja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike