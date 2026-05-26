Tužan kraj potrage za hrvatskim planinarom: GSS objavio da su pronašli tijelo

Beživotno tijelo hrvatskog planinara, za kojim je u ponedjeljak bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja, pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici u BiH, objavila je Gorska Služba Spašavanja PRENJ na svojoj Facebook stranici.

U akciji je sudjelovalo 16 pripadnika GSS Prenj, 35 pripadnika GSS Kantona Sarajevo, patrola Policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu.

Nakon očevida službenika Policijske uprave Konjic, započela je tehnički zahtjevna operacija izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, koja je trajala oko dva sata.

Tijelo predano policiji iza ponoći

Tijelo ozlijeđenog planinara predano je Policijskoj upravi Konjic nešto nakon ponoći, nakon čega je održan sastanak za sve sudionike akcije.

"Ova akcija još je jednom pokazala važnost međusobne suradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini", rekli su iz GSS Prenj.

Vjeruje se da se u ponedjeljak kretao u smjeru od vrha Vito na Visočici prema vrhu Parić, nakon čega je planirao sići do kampa "Zoran Šimić" i dalje planinarskom stazom prema vozilu Peugeot hrvatskih registarskih oznaka.