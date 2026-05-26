Benjamin Netanyahu prevezen u bolnicu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je kasno u ponedjeljak prevezen u bolnicu Hadassah Ein Kerem, priopćio je njegov ured.

U službenoj izjavi tvrde da je da je bio podvrgnut zasad neodređenom stomatološkom zahvatu, prenosi Times of Israel.

Izjava je uslijedila nakon što su tamošnji mediji objavili vijest.

Inače, zdravlje 76-godišnjeg izraelskog premijera je pod povećalom nakon što je prošlog mjeseca otkrio da je uspješno liječen od raka prostate. Tvrdio je da nije htio obavijestiti javnost kako Iran to ne bi iskoristio za širenje propagande u jeku rata na Bliskom istoku.

Nije to jedina liječnička intervencija koju je proteklih godina prošao Netanyahu. Još 2023. su mu ugradili pacemaker, godinu kasnije je podvrgnut operaciji uklanjanja prostate, a iste je godine operirao i bruh.

U oba se slučaja našao na meti kritika jer je javnosti uskraćivao informacije o svom zdravstvenom stanju.