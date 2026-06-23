Suprug Selene Gomez obrijao pola glave, obožavatelji u nevjerici poručuju: 'Spasite je'

Poznati američki glazbeni producent i autor Benny Blanco (38), suprug pjevačice i glumice Selene Gomez (33), odlučio se na drastičan i neobičan potez kako bi promovirao svoj novi projekt. Na TikToku je objavio video u kojem je pokazao svoju novu frizuru - pola glave potpuno obrijane, dok je druga polovica ostala netaknuta s njegovim prepoznatljivim kovrčama. Potez je izazvao lavinu reakcija, a većina komentara upućena je njegovoj supruzi.

Sve za marketing

U videu, koji je u kratkom roku prikupio gotovo tri milijuna pregleda i više od 86 tisuća lajkova, stoji natpis: "POV: upravo si obrijao pola glave kako bi ljudi kupili tvoju knjigu". Na samom kraju snimke, Blanco drži svoju novu knjigu i izravno poziva pratitelje: "Molim vas, kupite moju knjigu".

Riječ je o promotivnom triku za njegovu drugu knjigu, samopomoćni vodič naziva "F*CK FAILURE". U njoj, kako je najavljeno, Blanco dijeli svoju životnu filozofiju o tome kako neuspjeh prihvatiti kao priliku za rast i uspjeh. Njegova prva knjiga, kuharica "OPEN WIDE", postala je bestseler New York Timesa, a čini se da Blanco ne zazire ni od najbizarnijih metoda kako bi i [njegova druga knjiga postigla sličan uspjeh.

Obožavatelji zabrinuti za Selenu

Iako je cilj promocije bio jasan, komentari ispod objave uglavnom su se fokusirali na njegovu suprugu, Selenu Gomez, s kojom je u braku od rujna 2025. godine. Obožavatelji su ispunili odjeljak za komentare duhovitim i zabrinutim porukama upućenim pjevačici. "Selena, dušo. Što to radiš?", "Selena, trepni dvaput i doći ćemo po tebe, djevojko", samo su neke od reakcija.

Foto: Profimedia

Jedna je korisnica napisala: "Kako mogu podnijeti zahtjev za razvod za drugu ženu?", što je prikupilo više od 34 tisuće lajkova. Drugi su se pak našalili kako bi Blancu bolje stajala potpuno obrijana glava: "Zapravo... obrij i ostatak, ovo bi ti moglo dobro stajati". Bilo je i onih koji su ga podržali, tvrdeći da "izgleda zgodnije ćelav".

Blancov potez je bez sumnje uspio u onome što je i bio cilj - privukao je golemu pozornost.