Selena Gomez otvoreno o borbi s bolešću: Dijagnoza joj je donijela veliko olakšanje

Američka pjevačica i glumica Selena Gomez (33) ponovno je otvoreno progovorila o svom mentalnom zdravlju i životu s bipolarni poremećaj, ističući kako joj je dijagnoza, unatoč težini, donijela veliko olakšanje.

Put do dijagnoze

Selena Gomez prvi je put javno govorila o svojoj dijagnozi 2020. godine, a sada priznaje kako je put do pravog odgovora bio dug i zahtjevan. Istaknula je da je godinama osjećala da nešto nije u redu, ali da je bila pogrešno dijagnosticirana te je pomoć tražila kod više terapeuta.

Dodala je kako proces suočavanja s mentalnim zdravljem nije jednostavan te da je potrebno puno hrabrosti kako bi se potražila stručna pomoć. Kroz više rehabilitacijskih programa postupno je počela razumijevati vlastito stanje.

Epizode manije

U razgovoru s partnerom, američkim glazbenim producentom Benny Blanco (38), otkrila je kako ponekad ne prepoznaje manične epizode dok su u tijeku. Blanco je objasnio da ih često osvijesti tek naknadno, a ponekad se tih razdoblja ni ne sjeća.

Gomez ističe kako danas bolje prepoznaje znakove te da se više ne srami govoriti o tome. Naglašava i koliko joj znači podrška partnera koji razumije kroz što prolazi.

Život bez srama

Od trenutka kada je dobila dijagnozu, kaže, živi slobodnije i s više razumijevanja prema sebi. Smatra da je stigmatizacija terapije i dalje prisutna, ali da je važno otvoreno razgovarati o mentalnom zdravlju.

Istaknula je kako ju dijagnoza ne definira te je poručila svima koji se suočavaju sličnim izazovima da potraže pomoć i ne odustaju. Prema njezinim riječima, informiranje i podrška ključni su za napredak.

Što je bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj obilježen je snažnim promjenama raspoloženja, energije i razine aktivnosti. Uključuje razdoblja povišenog raspoloženja, poznata kao manija ili hipomanija, kao i epizode depresije.

Stručnjaci naglašavaju važnost pravovremene dijagnoze, terapije i stabilnog životnog ritma kako bi se simptomi držali pod kontrolom i omogućilo kvalitetno svakodnevno funkcioniranje.

POGLEDAJTE VIDEO:Sutra sjednice VNS-a i obrane