Jedni su od najpopularnijih ljubimaca: Možda su mali, ali imaju veliki karakter

Hrčci su, sa svojom simpatičnom pojavom i razigranim karakterom, jedni od najpopularnijih malih kućnih ljubimaca diljem svijeta. Njihova veličina i relativno jednostavno održavanje čine ih čestim izborom za početnike i obitelji koje žele životinjskog suputnika, a nemaju uvjete za veću životinju.

Ipak, prije nego što ovaj maleni glodavac postane dio nečijeg doma, važno je razumjeti njegove potrebe i karakteristike kako bi mu se osigurao sretan i zdrav život.

Foto: Shutterstock

Mali glodavci s velikim karakterom

Prva i najvažnija karakteristika hrčaka je njihova noćna aktivnost. Tijekom noći, hrčci su najživlji - trče u kotaču, kopaju tunele i grickaju igračke. Zbog toga kavez nije preporučljivo držati u spavaćoj sobi, osim u slučaju osoba s vrlo čvrstim snom. Poznati su i po svojim velikim obraznim vrećicama u koje skupljaju hranu i prenose je u svoje skrovište, što je fascinantan prirodni instinkt, piše PetMD.

Postoji pet najčešćih vrsta hrčaka koje se drže kao kućni ljubimci, a svaka ima jedinstven temperament. Najpoznatiji je sirijski hrčak, poznat i kao zlatni hrčak. On je najveći od svih pripitomljenih vrsta i zbog svoje mirnije naravi i veličine najlakši za rukovanje. Važno je znati da su sirijski hrčci strogo samotne životinje i moraju živjeti sami kako bi se izbjegle fatalne borbe. S druge strane, patuljaste vrste poput Campbellovog ruskog, zimskog bijelog i Roborovski hrčka su znatno manje, brže i živahnije. Roborovski hrčak, najmanji od svih, toliko je brz da je više ljubimac za promatranje nego za maženje.

Stvaranje sigurnog doma

Iako su maleni, hrčci trebaju iznenađujuće mnogo prostora. Mali, šareni kavezi koji se često viđaju u trgovinama nisu adekvatan smještaj. Minimalna preporučena veličina nastambe za bilo koju vrstu hrčka je 100x50 centimetara podne površine, pri čemu vrijedi pravilo - što veće, to bolje. Dno kaveza potrebno je prekriti dubokim slojem stelje, minimalno 15-20 centimetara, kako bi hrčak mogao zadovoljiti svoj prirodni instinkt za kopanjem tunela.

Oprema u kavezu jednako je važna. Kotač za trčanje mora biti dovoljno velik da hrčak može trčati bez savijanja leđa (minimalno 28 cm u promjeru za sirijskog i 20 cm za patuljaste vrste) i mora imati punu površinu, bez rešetki koje mogu uzrokovati ozljede. Svaki hrčak treba i kućicu ili skrovište gdje se može osjećati sigurno, kao i posudice za hranu i vodu. Budući da im zubi neprestano rastu, neophodne su i igračke za glodanje od prirodnog drva.

Foto: Shutterstock

Prehrana je ključ zdravlja

Pravilna prehrana temelj je zdravlja svakog hrčka. Oni su svejedi, što znači da jedu i biljnu i životinjsku hranu. Osnovu prehrane trebala bi činiti visokokvalitetna mješavina sjemenki i peleta posebno napravljena za hrčke. Ovu prehranu važno je nadopuniti svježim povrćem poput brokule, krastavca i špinata, ali u malim količinama.

Voće treba davati rijetko zbog visokog udjela šećera, što je posebno važno za patuljaste vrste koje su sklone dijabetesu. Kao izvor proteina, povremeno im se može ponuditi komadić kuhanog jajeta ili sušeni crvi brašnari. Hranu poput citrusa, luka, sirovog krumpira i čokolade treba strogo izbjegavati.

Idealna obitelj za hrčke

Hrčak može biti divan ljubimac, no nije idealan za svaku obitelj. Zbog svoje krhke građe i sklonosti da grizu kada su uplašeni, ne preporučuju se za obitelji s vrlo malom djecom. Najbolje odgovaraju obiteljima sa starijom djecom, iznad osam godina, koja su naučila kako nježno i odgovorno postupati sa životinjama. Zbog svoje mirne naravi, sirijski hrčci često se preporučuju kao prvi ljubimac, dok su brze patuljaste vrste bolji izbor za strpljive vlasnike koji više uživaju u promatranju.

Prije nabavke važno je uzeti u obzir i njihov kratak životni vijek, koji obično traje od dvije do tri godine. Ta činjenica može biti emocionalno teška, ali je ujedno i prilika da djeca nauče o prirodnom ciklusu života.

Nedjeljom na portalu Net.hr čitajte o pasminama kućnih ljubimaca.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nije Lesi nego Dapange, ali vratio se kući i poveo drugih šest ukradenih pasa