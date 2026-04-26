Živopisnih duginih boja: Sve što trebate znati o Guppy, najpopularnijoj akvarijskoj ribici

Guppy (Poecilia reticulata) jedna je od najprepoznatljivijih i najomiljenijih vrsta u svijetu akvaristike. Zbog svojih živopisnih boja, energične osobnosti i jednostavnosti držanja, postala je nezaobilazan stanovnik mnogih akvarija, idealna kako za početnike tako i za iskusne zaljubljenike u podvodni svijet.

Iako je često prvi izbor za akvariste početnike, ova mala riba skriva brojne zanimljivosti i zahtijeva specifične uvjete kako bi pokazala svu raskoš.

Podrijetlo i izgled ribe duginih boja

Ova fascinantna ribica potječe iz slatkovodnih staništa sjeveroistočne Južne Amerike, uključujući Venezuelu, Brazil, Gvajanu te otoke Trinidad i Tobago. U divljini su se nekoć koristile za kontrolu populacije komaraca, čijim su se ličinkama hranile, no ubrzo su zbog svoje ljepote pronašle put do akvarija diljem svijeta. Danas su rasprostranjene na svim kontinentima osim Antarktike.

Ono što guppyje čini posebnima jest izražen spolni dimorfizam. Mužjaci su pravi dragulji akvarija - manji, narastu tek do tri ili četiri centimetra, ali zato plijene pažnju nevjerojatnim spektrom boja i raskošnim perajama koje mogu biti lepezaste, šiljaste ili u obliku mača. S druge strane, ženke su znatno veće, dostignu i do sedam centimetara, te su obično skromnijih boja, najčešće sive ili maslinasto zelene. Ipak, selektivnim uzgojem stvorene su i sorte ženki s obojenim repovima.

Stvaranje idealnog doma za guppyje

Kako bi guppyji bili zdravi i sretni, ključno je osigurati im odgovarajuće uvjete. Iako su prilagodljivi, najbolje će napredovati u pažljivo pripremljenom okruženju.

Veličina i uređenje akvarija

Za manju skupinu guppyja dovoljan je akvarij od minimalno 20 do 40 litara, no veći prostor uvijek je bolji, pogotovo s obzirom na njihovu sklonost brzom razmnožavanju. Preporučuje se držati ih u omjeru od jednog mužjaka na dvije do tri ženke. Takav omjer smanjuje stres kod ženki koje su inače izložene stalnom udvaranju mužjaka, piše Petco.

Akvarij bi trebao biti gusto zasađen, jer biljke ne samo da pomažu u održavanju kvalitete vode, već pružaju i prijeko potrebna skloništa. Biljke poput javanske mahovine ili razne plutajuće biljke idealne su jer stvaraju sigurna mjesta gdje se mlađ može sakriti od odraslih riba.

Ključni parametri vode

Guppyji su tropske ribe i preferiraju topliju vodu. Optimalna temperatura kreće se između 22 i 28 °C. Zanimljivo je da temperatura izravno utječe na njihov životni vijek i brzinu razmnožavanja. U toplijoj vodi brže rastu i češće se razmnožavaju, ali im je životni vijek kraći i iznosi oko 18 mjeseci, dok u nešto hladnijoj vodi mogu živjeti i više od tri godine.

Vole blago alkalnu vodu s pH vrijednošću između 7,0 i 8,0 te preferiraju srednje tvrdu do tvrdu vodu. Stabilni parametri i redovita djelomična izmjena vode, otprilike 25 posto tjedno, ključni su za njihovo zdravlje.

Prehrana, suživot i čudo živorođenja

Guppyji su svejedi i nisu izbirljivi, što olakšava njihovu prehranu. Osnovu bi trebala činiti kvalitetna suha hrana u obliku listića ili mikro-peleta. Prehranu je poželjno obogatiti živom ili smrznutom hranom poput artemije, dafnije ili krvavih crva, što će potaknuti njihovu vitalnost i intenzivirati boje. Odrasle ribe dovoljno je hraniti jednom do dva puta dnevno, u količini koju mogu pojesti unutar jedne minute.

Zbog svoje miroljubive naravi, guppyji su odlični stanovnici zajedničkih akvarija. Dobro se slažu s drugim mirnim vrstama slične veličine, kao što su neonke, platike, moliji i corydoras somići. Treba izbjegavati kombiniranje s agresivnim ribama ili onima koje vole grickati peraje, poput nekih vrsta barbusa.

Jedna od najfascinantnijih karakteristika guppyja jest njihovo razmnožavanje. Oni su živorotke, što znači da ženka ne polaže jajašca, već rađa žive i potpuno formirane mlade. Trudnoća traje oko 30 dana, a ženka može okotiti od 20 do 60, a ponekad i više od stotinu mladih. Zanimljivo je da ženke mogu pohraniti spermu i imati nekoliko legala nakon samo jedne oplodnje. Međutim, odrasli guppyji često jedu vlastitu mlađ, pa je za uspješan uzgoj ključno osigurati gusto raslinje ili koristiti posebne mrijestilice.

Najčešće bolesti i prevencija

Iako su otporni, guppyji mogu oboljeti, posebno ako kvaliteta vode nije optimalna. Najčešće bolesti uključuju Ich (bolest bijelih točaka), parazitsku infekciju vidljivu kao sitne bijele točkice po tijelu, te trulež peraja, bakterijsku infekciju koja uzrokuje propadanje rubova peraja. Najbolja prevencija je održavanje čistoće akvarija, izbjegavanje prenapučenosti i karantena za sve nove ribe prije unošenja u glavni akvarij.

Guppyji su zbog svoje nevjerojatne stope razmnožavanja dobili nadimak "milijunska riba" (millionfish). Nazvani su po Robertu Johnu Lechmereu Guppyju, koji je 1866. godine prve primjerke poslao u Britanski muzej.

Zbog ljepote, dinamičnog ponašanja i relativno jednostavnog održavanja, guppyji ostaju jedna od najboljih opcija za svakoga tko želi unijeti dašak tropske čarolije u svoj dom. Uz malo pažnje i brige, ovi šareni dragulji nagradit će vas satima zabave i pružiti beskrajnu fascinaciju svijetom akvaristike.

