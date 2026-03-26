Trener pasa ukazao na najveću grešku koju radite kad pas laje na zvono: 'Napravite ovo'

Gotovo svaki vlasnik psa poznaje ovaj scenarij: zvuk zvona na vratima izazove lavinu lajanja, a situacija brzo izmakne kontroli. U pokušaju da smire psa, mnogi naprave ključnu pogrešku. Tako problem, umjesto da ga riješe, dodatno pogoršaju. Stručnjak za ponašanje pasa objašnjava što nikada ne biste smjeli raditi i nudi jednostavno rješenje.

Zašto vikanje samo pogoršava situaciju?

Prema Adamu Spiveyju, direktoru i glavnom treneru u Southend Dog Training, posljednja stvar koju biste trebali učiniti jest vikati na psa. Razlog je jednostavan: pas vaše vikanje ne doživljava kao naredbu da prestane, već kao da ste mu se pridružili u uzbuni.

"Pas u toj situaciji vidi samo ovo: 'Ja sam izvan sebe, ti si izvan sebe, ja lajem, ti vičeš'. Vaše se energije podudaraju i to cijelu situaciju čini još gorom", pojašnjava Spivey za Mirror. Umjesto da smirite psa, zapravo potkrepljujete njegovo ponašanje i signalizirate mu da je njegova reakcija opravdana. Istraživanja potvrđuju da je reaktivnost, koja uključuje lajanje na zvono, postala vodeći razlog zbog kojeg vlasnici traže stručnu pomoć diljem svijeta.

Ključ je u desenzibilizaciji i pozitivnom poticanju

Iako je lajanje psa stresno, ključno je ostati smiren. Spivey savjetuje vlasnicima da primijene jednostavnu, ali vrlo učinkovitu metodu. "Tijekom dana, u nasumičnim trenucima, pozvonite na vrata. Kada zazvonite, pošaljite psa na njegovo mjesto, na ležaj ili prostirku", kaže on.

Trener pasa objašnjava kako ovaj pristup funkcionira. "Trening započinje desenzibilizacijom psa na okidač. Možete vježbati tako da netko lagano pokuca ili pozvoni, a vi nagradite psa jer je ostao miran ili je otišao na svoje mjesto", dodaje.

Korak po korak do mirnog psa

Pozitivno poticanje je presudno. Kada vaš pas pokaže smirenu reakciju, čak i na samo nekoliko sekundi, nagradite ga poslasticom, pohvalom ili omiljenom igračkom. Postupno produljujte vrijeme tijekom kojeg mora ostati miran prije nego što dobije nagradu.

"Razmislite o tome da ga naučite naredbu 'na mjesto'. To psu daje specifičan zadatak koji treba obaviti kada netko dođe, preusmjeravajući njegovu pažnju s lajanja na izvršavanje naredbe", savjetuje Spivey. Prema najnovijim analizama, čak 99,12 posto pasa pokazuje barem jedan oblik problematičnog ponašanja, a strah od buke i stranaca spadaju među najčešće okidače.

Razumijevanje uzroka je prvi korak

Spivey suosjeća s vlasnicima i naglašava da je ovo uobičajeno ponašanje frustrirajuće, ali uz pravi pristup, pas se može naučiti da ostane smiren. Prvi je korak razumjeti zašto pas uopće laje na vrata.

Takvo ponašanje može proizlaziti iz uzbuđenja, teritorijalnih nagona, straha ili jednostavno navike. Važno je tu energiju kanalizirati i usmjeriti psa prema prikladnijem i pozitivnijem odgovoru.

Za uspjeh je ključna dosljednost. Svi ukućani moraju slijediti isti plan. Uz strpljenje, kaos lajanja na vrata možete pretvoriti u miran i kontroliran pozdrav. Ako je potrebno, profesionalni trener pasa uvijek može pružiti dodatne, prilagođene savjete.

