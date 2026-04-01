Ova šarmantna pasmina je osvojila vaša srca: Izdvojili smo 40 koji su nas raznježili

Shih Tzu je mala, ali izuzetno šarmantna pasmina pasa poznata po svojoj dugoj, svilenkastoj dlaci i prijateljskom karakteru. Ovi psi potječu iz Kine, gdje su nekada bili omiljeni kućni ljubimci careva i plemstva. Danas su Shih Tzu psi popularni diljem svijeta zbog svoje privrženosti i razigrane naravi.

Vrlo su društveni i vole provoditi vrijeme sa svojim vlasnicima, što ih čini idealnim ljubimcima za obitelji. Iako su mali rastom, imaju veliko samopouzdanje i često pokazuju hrabrost veću nego što bi se očekivalo. Njihova duga dlaka zahtijeva redovitu njegu i češljanje kako bi ostala zdrava i lijepa.

Shih Tzu se dobro prilagođava životu u stanu i ne zahtijeva pretjerano puno kretanja. Unatoč tome, vole kratke šetnje i igru koja ih održava aktivnima i sretnima.

Čitatelji Net.hr-a su nam poslali mnoštvo fotografija svojih ljubimaca, a mi smo izdvojili 40 najposebnijih koje možete pogledati u našoj galeriji.