Nove kritike uoči početka Svjetskog prvenstva: 'Slučajevi su bezbrojni i neprihvatljivi'

Samo nekoliko dana prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., Međunarodno udruženje sportskih novinara (AIPS) uputilo je prosvjed FIFA-i jer smatra neprihvatljivim da se mnogi novinari, koji su uredno akreditirani od strane FIFA-e za praćenje turnira, suočavaju s problemima glede ​​američkih viza.

AIPS poziva FIFA-u da intervenira i osigura da pogođenim predstavnicima medija ne bude nepravedno odbijen ulazak u SAD, pa je stoga predsjednik AIPS-a Gianni Merlo poslao pismo Bryanu Swansonu, direktoru FIFA-e za odnose s medijima, i Jochenu Steinhoffu, voditelju FIFA-e za medijske operacije i usluge.

Merlo u pismu ističe se u ovom teškom vremenu za cijeli svijet, uoči futurističkog Svjetskog prvenstva u nogometu 2026.,novinari suočavaju s dugogodišnjim i neprihvatljivim problemom - odbijanjem viza za ulazak redovito akreditiranim kolegama.

Mnogo je slučajeva, radi se iranskim i afričkim novinarima, od kojih su neki dobili pojedinačne ulaznice, pa ako njihova momčad ode igrati u Kanadu ili Meksiko i oni to slijede, više se ne mogu vratiti u Sjedinjene Države, piše Merlo.

"Slučajevi su bezbrojni i neprihvatljivi, ali vjerujemo da je važno dopustiti kolegama da prisustvuju događaju i rade, jer će njihova prisutnost biti ključna za imidž sporta i onoga što on predstavlja, posebno u zemlji poput Sjedinjenih Američkih Država, gdje je sloboda tiska neophodna.Nadam se da FIFA može učiniti sve što je moguće kako bi osigurala vize jer znatno kasnimo, a mnogi kolege su već izgubili priliku koristiti avionske karte rezervirane na vrijeme, a suočit će se i sa značajnim dodatnim troškovima, stoji u priopćenju AIPS-a.