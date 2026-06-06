Tajni tulumi, 'droga smijalica' i zvijezde Milana u središtu skandala: Procurile nove snimke

Novi detalji ponovno su uzburkali talijansku javnost nakon afere koja se veže uz Milan i širu mrežu elitne prostitucije u Italiji. Nakon što momčad nije uspjela izboriti plasman u Ligu prvaka, u javnost su procurile nove snimke i informacije koje dodatno produbljuju kontroverzu oko slučaja.

Talijanski poduzetnik Fabrizio Corona objavio je na društvenim mrežama videosnimke privatnih zabava na kojima se, prema njegovim tvrdnjama, nalaze nogometaši Milana u društvu prostitutki. U središtu priče ponovno se našao bivši igrač “rossonera” Theo Hernández, koji danas nastupa za Al Hilal u Saudijskoj Arabiji.

Na snimkama koje je objavio Corona vidi se Hernández kako, prema njegovim tvrdnjama, organizira okupljanja te poziva djevojke na zabave. U istim materijalima prikazane su i scene konzumacije takozvanog “plina za smijanje”, supstance koja se koristi kao droga, dok se u pozadini vide i drugi sudionici zabava u opuštenoj atmosferi.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado "gás do riso", na companhia de "modelos" de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026

Corona tvrdi da je Hernández bio jedan od glavnih organizatora takvih događaja te da je u tu svrhu navodno koristio i unajmljeni kombi. Na snimkama se, prema njegovim navodima, pojavljuju i brojni poznati nogometaši, među kojima su Hakan Çalhanoğlu, Brahim Díaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Rafael Leão, pa čak i Zlatan Ibrahimović, što su prenijeli i pojedini talijanski mediji.

Cijeli slučaj nadovezuje se na raniju istragu o mreži elitne prostitucije u Milanu, koja je pokrenuta prije nekoliko tjedana. Istražitelji su, prema navodima talijanskih medija, presretanjem komunikacije došli do saznanja o organiziranom sustavu koji je povezivao klijente i djevojke u zatvorenom krugu, u koji je navodno bilo uključeno više od 50 nogometaša Serie A.

Agencija koja je, prema istrazi, organizirala susrete bila je registrirana u Cinisellu, nedaleko od Milana, a vodili su je 37-godišnji Emanuele Butini i njegova partnerica Debora Ronchi. Oboje se zajedno s još dvoje suradnika trenutno nalaze u kućnom pritvoru.

Prema navodima istrage, agencija je svoje usluge promovirala i putem Instagram profila “Made_luxury_concierge”, koji je imao velik broj pratitelja među nogometašima Serie A. Aktivnosti su navodno uključivale organizaciju putovanja i zabava i izvan Italije, uključujući i Mikonos.

Istraga je i dalje u tijeku, a talijanski mediji najavljuju nove detalje u jednom od najvećih nogometno-društvenih skandala posljednjih godina.