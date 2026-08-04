Milijuni gledaju njezine objave, a Paige frustrirano poručuje: 'Ignoriraju moje znanje o golfu'

Paige Spiranac, bivša golferica hrvatskih korijena, a danas jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama, ponovno je u središtu pozornosti. S milijunima pratitelja na Instagramu, YouTubeu i TikToku izgradila je medijsko carstvo, no neprestano se bori s percepcijom javnosti koja je često svodi samo na izgled, što je izvor frustracije.

Nedavno je priznala da joj njezine "grudi jednostavno smetaju" dok je na golf terenu. U razgovoru s kolegicom influencericom Hannah Leiner, otvoreno je priznala da joj grudi često mogu stvarati probleme prilikom udarca. "Ponekad se osjećam zaglavljeno ili kao da se jedna pomakne s puta, a kad se spuštam, ona je tamo. I ova dojka je tamo", objasnila je Paige.

Ipak, Spiranac se neprestano suočava s kritikama da uspjeh duguje izgledu. Frustrirana, ističe kako njezin YouTube kanal nudi detaljne instrukcije o golfu, koje kritičari ignoriraju. "Obožavam kad ljudi kažu da samo pokazujem tijelo. A onda objavim YouTube video koji pokazuje drugačiju stranu mene, ali oni ga neće gledati", požalila se. Njezin stil odijevanja često izaziva pomutnju na internetu, a ponekad doživi i nezgode s garderobom, no ona ga objašnjava prošlošću u gimnastici i financijskim prilikama na početku karijere, kada je nosila odjeću koju je već imala u ormaru.

Njezin put nije bio tipičan. Nakon uspješne sveučilišne karijere, gdje je 2015. vodila tim do naslova, kratko se okušala u profesionalnim vodama. Nakon što nije uspjela ostvariti značajniji uspjeh na terenu, okrenula se stvaranju sadržaja. Danas je poslovna žena s vlastitim brendom, pretplatničkom stranicom "OnlyPaige" i medijskom tvrtkom "Paige Co.". Njezin je utjecaj potvrdio i Maxim, proglasivši je 2022. "najseksi ženom na svijetu", čime je učvrstila svoj status.

Spiranac je svjesna da je njezin brend izgrađen na dualnosti sporta i privlačnosti. Iako je frustrira što znanje o golfu ostaje u sjeni izgleda, upravo je ta kombinacija ključ uspjeha. Ona postavlja pravila igre u areni koju je vješto sama stvorila.