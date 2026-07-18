Atraktivna sportašica ostala šokirana potezom vjernog fana: 'Pitala sam ga je li siguran...'

Paige Spiranac, bivša golferica i jedna od najvećih svjetskih sportskih influencerica, navikla je na pažnju milijuna obožavatelja. Ipak, jedan je nedavno podigao ljestvicu odanosti na višu razinu, ostavivši je bez teksta gestom koja nadilazi uobičajeni autogram.

Sve se dogodilo na jednom promotivnom događaju. Muškarac je prišao popularnoj golferici i zamolio je da mu se potpiše na unutarnju stranu ruke, najavivši samouvjereno: "Odmah ovo idem tetovirati". Spiranac je, isprva skeptična, ispunila mu želju. "Mislila sam da se šali. Pitala sam ga je li siguran jer će mu to ostati zauvijek", ispričala je kasnije. Na njezino iznenađenje, čovjek se vratio samo sat vremena kasnije i pokazao joj svježu tetovažu - njezin potpis na koži. Oduševljena, podijelila je priču koja je odmah postala viralna, kao jasan dokaz njezina utjecaja u svijetu sporta i zabave.

Iako je njezina profesionalna karijera na golf terenima završila još 2016. godine, utjecaj Paige Spiranac danas je vjerojatno veći nego ikad. S milijunima pratitelja na društvenim mrežama izgradila je medijsko carstvo kombinirajući savjete o golfu, analize turnira i lifestyle sadržaj. Njezin je pristup učinio sport pristupačnijim mlađoj publici, koja ga inače možda nikada ne bi otkrila. Upravo je ta sposobnost povezivanja s ljudima, daleko od strogih pravila profesionalnih turnira, ono što je izdvaja. Nedavno se našla u središtu pozornosti i zbog rasprave o fotografijama koje su neki proglasili djelom umjetne inteligencije, na što je odgovorila sa svojim prepoznatljivim humorom, dodatno učvrstivši svoj medijski status.

Iza globalne slave krije se priča o upornosti i korijenima koji sežu do Hrvatske. Paige je, naime, ponosna na svoje hrvatske korijene; njezin djed s očeve strane emigrirao je iz Hrvatske u SAD. Rođena je u sportskoj obitelji u Coloradu - otac je bio igrač američkog nogometa, a majka profesionalna balerina - pa je isprva sanjala o olimpijskoj gimnastičkoj karijeri. Teška ozljeda koljena u dvanaestoj godini prekinula je taj san, ali ju je usmjerila prema golfu. Sport joj je postao utočište od vršnjačkog zlostavljanja. Put do vrha nije bio lagan, a otvoreno je govorila o borbi s internetskim nasiljem, što ju je motiviralo da postane ambasadorica organizacije koja se bori protiv cyberbullyinga.