Divna priča iz Splita: Iskidali su vlastitu mrežu kako bi spasili morskog diva od 200kg!

Zdravomore.eko, instagramska stranica učenika Pomorske škole iz Splita, predstavila je hvale vrijednu priču o humanosti i pravoj pomorskoj etici.

Priču je administratorima stranice proslijedio bivši učenik ribarsko-nautičkog smjera Pomorske škole Ivana Dražina, koji je poslao vlastitu snimku slučajnog ulova, ali ne i tragičnog kraja jednog od najčudnijih i najveličanstvenijih stvorenja Jadrana: velikog bucnja (mola mola).

Gigantska riba, koju je kapetan procijenio na impresivnih 200 kilograma, slučajno je završila u mreži koći. Posada je donijela odluku koja zaslužuje sve pohvale: spasiti životinji život pod cijenu vlastite opreme!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bez oklijevanja su iskidali vlastitu mrežu kako bi oslobodili diva, a zatim ga je troje snažnih ljudi podiglo, a dvoje vratilo u njegovo morsko plavetnilo, rečeno je u objavi.

Pročitajte u nastavku što je još naglašeno:

⚖️ DVOSTRUKA POBJEDA: HUMANIZAM I ZAKON

Ovaj čin nije samo izraz čiste dobrote, već i striktno poštivanje hrvatskih propisa!

Ulov i zadržavanje velikog bucnja (mola mola) u Republici Hrvatskoj su zabranjeni. Posada je postupila u skladu s obvezama pomoraca jer se ovaj morski gigant pri slučajnom ulovu, prema propisima o morskom ribarstvu, mora obvezno vratiti u more.

Bravo za savjesnost, stručnost i poznavanje zakona!

🐙 NEVJEROJATNA RIBA VELIKI BUCANJ

Rijedak posjetitelj: Bucanj je kozmopolitska vrsta oceana, a u Jadranskom moru je relativno rijetka vrsta, što ovaj susret čini posebno vrijednim!

Izgled iz svemira: Tijelo mu je ovalno i spljošteno, a repna peraja svedena na "volan", zbog čega izgleda kao da mu je stražnji dio tijela odsječen.

Morski rekorder: Ženka može proizvesti i do 300 milijuna jajašaca, što je rekord među svim kralježnjacima!

Gurman meduza: Iako izgleda golemo, hrani se prije svega meduzama, salpama i manjim ribama, čime pomaže ekosustavu.