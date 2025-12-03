FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVAKA ČAST /

Divna priča iz Splita: Iskidali su vlastitu mrežu kako bi spasili morskog diva od 200kg!

Divna priča iz Splita: Iskidali su vlastitu mrežu kako bi spasili morskog diva od 200kg!
×
Foto: Screenshot

Ulov i zadržavanje velikog bucnja (mola mola) u Republici Hrvatskoj su zabranjeni

3.12.2025.
12:34
Webcafe.hr
Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zdravomore.eko, instagramska stranica učenika Pomorske škole iz Splita, predstavila je hvale vrijednu priču o humanosti i pravoj pomorskoj etici.

Priču je administratorima stranice proslijedio bivši učenik ribarsko-nautičkog smjera Pomorske škole Ivana Dražina, koji je poslao vlastitu snimku slučajnog ulova, ali ne i tragičnog kraja jednog od najčudnijih i najveličanstvenijih stvorenja Jadrana: velikog bucnja (mola mola).

Gigantska riba, koju je kapetan procijenio na impresivnih 200 kilograma, slučajno je završila u mreži koći. Posada je donijela odluku koja zaslužuje sve pohvale: spasiti životinji život pod cijenu vlastite opreme!

Bez oklijevanja su iskidali vlastitu mrežu kako bi oslobodili diva, a zatim ga je troje snažnih ljudi podiglo, a dvoje vratilo u njegovo morsko plavetnilo, rečeno je u objavi.

Pročitajte u nastavku što je još naglašeno:

⚖️ DVOSTRUKA POBJEDA: HUMANIZAM I ZAKON

Ovaj čin nije samo izraz čiste dobrote, već i striktno poštivanje hrvatskih propisa!

Ulov i zadržavanje velikog bucnja (mola mola) u Republici Hrvatskoj su zabranjeni. Posada je postupila u skladu s obvezama pomoraca jer se ovaj morski gigant pri slučajnom ulovu, prema propisima o morskom ribarstvu, mora obvezno vratiti u more.

Bravo za savjesnost, stručnost i poznavanje zakona!

🐙 NEVJEROJATNA RIBA VELIKI BUCANJ

Rijedak posjetitelj: Bucanj je kozmopolitska vrsta oceana, a u Jadranskom moru je relativno rijetka vrsta, što ovaj susret čini posebno vrijednim!

Izgled iz svemira: Tijelo mu je ovalno i spljošteno, a repna peraja svedena na "volan", zbog čega izgleda kao da mu je stražnji dio tijela odsječen.

Morski rekorder: Ženka može proizvesti i do 300 milijuna jajašaca, što je rekord među svim kralježnjacima!

Gurman meduza: Iako izgleda golemo, hrani se prije svega meduzama, salpama i manjim ribama, čime pomaže ekosustavu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zdravo more (@zdravomore.eko)

RibaMoreRibolovSplit
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVAKA ČAST /
Divna priča iz Splita: Iskidali su vlastitu mrežu kako bi spasili morskog diva od 200kg!