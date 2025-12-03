Divna priča iz Splita: Iskidali su vlastitu mrežu kako bi spasili morskog diva od 200kg!
Ulov i zadržavanje velikog bucnja (mola mola) u Republici Hrvatskoj su zabranjeni
Zdravomore.eko, instagramska stranica učenika Pomorske škole iz Splita, predstavila je hvale vrijednu priču o humanosti i pravoj pomorskoj etici.
Priču je administratorima stranice proslijedio bivši učenik ribarsko-nautičkog smjera Pomorske škole Ivana Dražina, koji je poslao vlastitu snimku slučajnog ulova, ali ne i tragičnog kraja jednog od najčudnijih i najveličanstvenijih stvorenja Jadrana: velikog bucnja (mola mola).
Gigantska riba, koju je kapetan procijenio na impresivnih 200 kilograma, slučajno je završila u mreži koći. Posada je donijela odluku koja zaslužuje sve pohvale: spasiti životinji život pod cijenu vlastite opreme!
Bez oklijevanja su iskidali vlastitu mrežu kako bi oslobodili diva, a zatim ga je troje snažnih ljudi podiglo, a dvoje vratilo u njegovo morsko plavetnilo, rečeno je u objavi.
Pročitajte u nastavku što je još naglašeno:
⚖️ DVOSTRUKA POBJEDA: HUMANIZAM I ZAKON
Ovaj čin nije samo izraz čiste dobrote, već i striktno poštivanje hrvatskih propisa!
Ulov i zadržavanje velikog bucnja (mola mola) u Republici Hrvatskoj su zabranjeni. Posada je postupila u skladu s obvezama pomoraca jer se ovaj morski gigant pri slučajnom ulovu, prema propisima o morskom ribarstvu, mora obvezno vratiti u more.
Bravo za savjesnost, stručnost i poznavanje zakona!
🐙 NEVJEROJATNA RIBA VELIKI BUCANJ
Rijedak posjetitelj: Bucanj je kozmopolitska vrsta oceana, a u Jadranskom moru je relativno rijetka vrsta, što ovaj susret čini posebno vrijednim!
Izgled iz svemira: Tijelo mu je ovalno i spljošteno, a repna peraja svedena na "volan", zbog čega izgleda kao da mu je stražnji dio tijela odsječen.
Morski rekorder: Ženka može proizvesti i do 300 milijuna jajašaca, što je rekord među svim kralježnjacima!
Gurman meduza: Iako izgleda golemo, hrani se prije svega meduzama, salpama i manjim ribama, čime pomaže ekosustavu.