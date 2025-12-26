Sjećate li se kako je Snježana Schillinger izgledala prije 20 godina?

Poduzetnica Snježana Schillinger (54) (ex Mehun) danas je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće estrade, na kojoj je prisutna već više od dva desetljeća. Početkom 2000-ih bila je rado viđena gošća brojnih noćnih klubova i društvenih događanja, a s godinama se profilirala kao jedna od rijetkih javnih osoba koje su ostale dosljedne sebi i svom stilu. Danas živi ispunjenu ljubavnu priču s poduzetnikom Franzom Schillingerom, a kako se mijenjala kroz godine – i koliko je ostala vjerna svom prepoznatljivom imidžu – pogledajte u našoj galeriji.