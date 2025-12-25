FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽASAVAJUĆI PRIZORI /

Probudili se okovani snijegom i pod vodom: Pogodio ih je fenomen 'atmosferske rijeke'

Probudili se okovani snijegom i pod vodom: Pogodio ih je fenomen 'atmosferske rijeke'
Foto: Profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kaliforniju je tijekom Božića pogodila obilna kiša i snijeg. U Menlo Parku i Los Angelesu voda je poplavila mnoge ulice, ljudi su se morali evakuirati i još uvijek pokušavaju zaštititi obale rijeka vrećama s pijeskom.

Snijeg je ponovno zakomplicirao promet, a mnoge ceste su blokirane automobilima koji se ne mogu kretati. Nacionalna meteorološka služba izdala je daljnja upozorenja za sjeverne, središnje i južne dijelove države i pozvala stanovništvo na izniman oprez.

Očekuje se da će fenomen nazvan atmosferska rijeka donijeti još kiše i snježnih pljuskova u sljedeća dva dana.

25.12.2025.
9:21
Tajana Gvardiol
Profimedia
KalifornijaSnijegPoplaveBožić
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽASAVAJUĆI PRIZORI /
Probudili se okovani snijegom i pod vodom: Pogodio ih je fenomen 'atmosferske rijeke'